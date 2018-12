Barn googler seg til alvorlige sykdommer

– Hvis du har vondt et sted, er første reaksjon å google. Jeg har gjort det mye, sier Isabel Borgerås Gundersen (13) fra Søgne.

Av og til har hun smerter bak øyet. Et familiemedlem har en alvorlig øyesykdom, og hun er redd for å få den samme sykdommen.

Skremmende bilder

Da 13-åringen googlet «vondt bak øyet», kom det opp at hjernesvulst kunne være årsaken.

– Da ble jeg redd, sier hun.

Venninnen, Nora Hagen Sørfonden (13), sier det er lett å bli redd av ting på nettet.

– Hvis du søker på for eksempel utslett, så kan det komme opp mange skremmende bilder, sier hun.

– Tiåring fryktet hjernetumor

NRK har snakket med fastleger som har sett at flere barn og unge enn før frykter egen helse.

Kari Eidjar, fastlege og daglig leder ved Legevakt Vest i Oslo, mener hovedårsaken til utviklingen er den økte tilgangen på informasjon på nett.

– Vi har hatt barn helt ned i tiårsalderen som er redde for å være alvorlig syke, sier hun.

Fastlege Kari Eidjar sier at det er flere barn med helsefrykt nå, enn det var for ti år siden. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Fastlegen forteller om en ti år gammel gutt som går hos henne. Han hadde en person i familien sin med hjerneslag.

– Gutten googlet «hjerneslag», og ble så redd at han måtte ha hjelp, sier Eidjar.

Den unge pasienten hadde i forbindelse med googlesøkene fått opp «hjernetumor».

– Han leste om sykdommen, og begynte til og med å kjenne at han hadde symptomer. Han kunne termer og begreper som ikke er vanlig i et barns vokabular, og det var tydelig at han hadde funnet informasjonen på nett.

– Ikke rart barn blir redde

Helsebror Per Arthur Andersen, kjent fra Aftenposten juniors helsebrorspalte, sier det er helt naturlig at barn søker etter informasjon et sted de vet de får svar.

– Vi kan ikke hindre at barn bruker nettet, men vi må lære dem riktig bruk. Her må foreldrene ta det største ansvaret, sier han.

Andersen sier videre at det ikke er rart at barn blir redde av sykdomssøk på nett.

– Et rent googlesøk kan skremme selv den mest oppgående voksne.

– Når barn lurer på ting og ønsker å få svar på nettet, bør de derfor bruke nettsteder som ung.no. Det er et trygt sted med kvalitetssikret informasjon, legger helsebroren til.

Helsebror Per Arthur Andersen ber foreldre ta ansvar for barns nettvaner. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Lærer nettvett

12-åringene Thelma Clausen, Levin Winther Tjønnås og Sigurd Skifjeld fra Skien sier de bruker nettet ofte, men ikke til å google sykdommer.

– Vi lærer mye om nettvett på skolen. Hvis jeg skulle søkt etter sykdommer, ville jeg i så fall bare brukt nettsider jeg kan stole på, sier Clausen.

7.-klassingene har god tilgang på helsesøster på skolen, og bruker heller dette tilbudet enn å søke på nett.

– Det er lett å bli skremt hvis man googler sykdommer, sier Winther Tjønnås.

– Du vet aldri hva du får opp, og kan bli redd for det du finner, legger Skifjeld til.