Barn (2) skadd i snøskuterulykke i Hjartdal

– Me fekk inn melding klokka 15:30 om at det har skjedd ei snøskuterulykke i Hjartdal. Meldinga seier også at det er eit barn som har sitte på denne snøskuteren, seier operasjonsleiar i Søraust politidistrikt, Jan Olaf Jansen.

Barnet skal vere om lag 2 år og har køyrd snøskuter saman med ein vaksen da ulykka skjedde.

– Me veit enno ikkje omfanget av skadane, men det ser ut til at dette har gått bra no i fyrste omgang. Barnet vert køyrd til sjukehuset på Notodden, seier Jansen.

NRK har fått inn tips om at amulansen som henta barnet ikkje køyrde med blålys mot Notodden.

Det førebels uklart kva som har skjedd. Ulykka skjedde ved Breivassvegen i Hjartdal ikkje langt frå E134.

