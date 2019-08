– Det er tre reaksjoner vi pleier å få når vi ringer på døra; Noen blir veldig glade, noen er litt usikre, mens den siste varianten er at de sier at meg skal de i hvert fall ikke stemme på, forteller Høyre-politiker Sven Marius Gjeruldsen.

Han er ute på frierferd til lokale velgere i Larvik. Lokallaget har ambisjon om å avlegge 5000 personer et besøk før valgdagen 9. september.

Svein Harry Martinsen åpner døra med et smil når de to banker på, og synes det er helt greit med et uanmeldt besøk.

– At de kommer sånn på ettermiddagen, er helt ok, mener han.

Om stemmen hans går i Høyres favør, gjenstår imidlertid å se.

Mener besøk lønner seg

– Vi håper å være innom 700.000 husstander, sier kampanjesjef i Høyre, Thoralf Granerød.

Når de tropper opp på dørstokken, er det først og fremst to typer velgere de ser etter.

– Den ene gruppa er de som alltid stemmer på partiet vårt, men som vurderer å sitte hjemme denne gangen. Den andre er de som vanligvis ikke stemmer, men som kan mobiliseres, sier Granerød til NRK.

Han er tydelig på at hjemmebesøk fungerer, og viser til at alle typer målinger fra demokratiske, vestlige land viser at personlig oppmøte har betydelig effekt.

– Dette kommer jo i tillegg til sosiale medier og andre typer betalt markedsføring, sier han.

Sammenligner besøk med dørsalg

Arbeiderpartiet skal også ut å banke på dører under valgkampen.

– Vi tok opp igjen tradisjonen med husbesøk i 2003 under kommunevalget, og har hatt en stadig økning i denne formen for velgerkontakt siden da, sier kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet, Ingrid Langerud.

De opplever også at velgerne setter pris på slike hjemmebesøk.

– Velgere setter pris på muligheten til å få litt mer ro rundt en samtale, om det som er viktig for velgerne, enn hva de får på tradisjonelle stands, sier Langerud.

Men det er ikke alle partiene som har tro på hjemmebesøk

Valgkampleder for Frp i Skien, Knut Morten Johansen, har liten tro på hjemmebesøk.

– Jeg mener folk skal slippe å få oss på døra. Vi opplever at sosiale medier er mer effektiv markedsføring, samtidig som vi respekterer privatlivets fred. Vi driver ikke med dørsalg, sier han til NRK.

Mer moderne enn mange tror

Studier viser at dør til dør-aksjoner kan ha effekt, sier professor i politisk kommunikasjon ved universitet i Oslo, Rune Karlsen.

Denne måten å drive valgkamp på kan få både såkalte sofavelgere til å stemme på valgdagen, og få utslag for hvilket parti man stemmer på.

– I et system som det norske, står mange velgere og vipper mellom to partier – for eksempel Høyre og Arbeiderpartiet. Da kan et personlig oppmøte fra en politiker gjøre utslaget, sier Karlsen.

Han legger til at strategien er nyere enn de fleste tror.

– Mange tenker at å banke på dørene er en gammeldags form for valgkamp, men det ble faktisk ikke virkelig stort før på 2000-tallet. På 60-tallet avfeide Høyres representanter dør til dør aksjoner begrunnet med at de ikke vil ha slike amerikanske tilstander her i landet.

Den eldste og mest tradisjonelle måten å drive valgkamp på i Norge er å stå på stand, ifølge professoren.