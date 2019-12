Bandt fast pasient ulovlig – døde dager etterpå

Det som skjedde var ulovlig, er konklusjonen i en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

I rapporten står det at pasienten ble bundet fast ulovlig og var alene uten personale i et lukket rom.

Kommunen har heller ikke gitt pasienten forsvarlig helsehjelp.

– Fastspent uten å kunne bevege seg

Klagen ble sendt inn av pårørende i februar i år. Det hele startet i mars 2018, da pasienten ble lagt inn på Sykehuset Telemark med funksjonssvikt.

Sykehjemspasienten var innom tre forskjellige sykehjem før vedkommende døde.

Det var på sykehjem nummer to at det ulovlige skjedde, ifølge tilsynsrapporten:

«Pårørende observerte, og journal og dokumentasjon fra sykehjemmet bekrefter at pasienten ved flere tilfeller ble satt fast med belte i rullestol for å hindres fra å reise seg. Dette skjedde også ved anledninger hvor pasienten var alene på rommet med lukket dør. Dette vurderes som bruk av skjerming. Beltet ble brukt for å hindre at pasienten skadet seg ved å falle, men pasienten var ikke samtykkekompetent og ikke i stand til å åpne beltet selv. Pasienten ble overlatt til seg selv, fastspent i en stol uten mulighet til å bevege seg eller tilkalle hjelp».

– Vi vurderer at den oppfølgingen og behandlingen pasienten fikk de siste dagene han var på sykehjem 2 var mangelfull og uforsvarlig, og at pasienten ikke burde vært flyttet til annet sykehjem i den forfatningen han var i, står det til slutt i rapporten.

Ifølge fylkeslegen tar ikke ledelsen ved sykehjemmet selvkritikk for det som skjedde.

Vurderte politianmeldelse

Fylkesmannen skriver også at de synes lovbruddet var såpass graverende at de vurderte om saken skulle meldes til politiet.

– Med bakgrunn i at saken ligger så vidt langt tilbake i tid, har vi likevel konkludert med at vi ikke gjør det, står det i rapporten.