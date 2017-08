Avsluttet leteaksjon

I 23-tiden lørdag melder politiet at de avslutter leteaksjonen i Vrådal i Kviteseid kommune. De satte i gang aksjonen etter at turgåere meldte at det hadde hørt en person rope om hjelp ved Roholtfjell. Ingen personer er meldt savnet, og ingen ble funnet i aksjonen.