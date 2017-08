Avliva hane som ikke slutta å gale

– Det er fryktelig trist, men jeg hadde ikke noe valg, sier tidligere haneeier Lena Moe.

Haneholdet skapte kontrovers i boligfeltet på Dalen i Tokke. Naboer klaga på støy og forstyrra nattesøvn.

En annen nabo sier til NRK at de har hørt hanegal og hønseklukking nærmeste døgnet rundt uten at de har følt seg plaga av det.

Dyra som trippa uten på plenen var nemlig også populære.

– Folk stoppa og filma mens dyra gikk rundt i hagen og kattene passa på. Unger spurte om å få holde dyra, sier Lena Moe.

Gol før klokka åtte

Men klagen førte til at hanen blei stengt inne mellom klokka 23 og 08 på hverdager og fra 23 til klokka 10 på hellig- og høytidsdager. Man regna med at hanen ikke ville gale så lenge den var innestengt i et mørkt rom.

Men så kom det nye klager om at hanen skulle ha galt flere ganger før klokka hadde slått åtte flere ganger, og da så kommuneoverlegen seg nødt til å dra ut på befaring.

Tidlig på morgenen, klokka 06.38 lytta han etter hanegal, og i vedtaket om saken forklarte han at han gjennom et åpent bilvindu hørte lyder som kom fra hanen. De skal ha vært avdempa, men hørbare.

– Hanen satte i å gale 5–6 ganger, skriver kommuneoverlege Lars Håvard Eriksen.

Hane hadde to etasjer

Lena Moe skaffa seg hanen, en dverg-kochin sommeren 2016, da den bare var et par uker gammel.

Den bodde i hønsehuset sammen med to høner, 8–10 kyllinger og en kanin, som hadde egne rom. Rommet til hanen hadde to etasjer der det nederste kunne dekkes av en lem. Om natta måtte hanen flyttes fysisk ned til rommet under for å sove.

Kommuneoverlegen har vært i kontakt med både bedriftshelsetjenesten, fylkesmannen, helsedirektoratet, og den nasjonale støyforeninga om saken.

Haneeieren ønsket å gjennomføre støymålinger, men dette mente klageren ikke var noe vits i.

– Hanen er uforutsigbar

Fylkesoverlegen konkluderte med at lydene ikke ødela normal nattesøvn i et slikt omfang at det var helseskadelig, men:

Kommuneoverlege Lars Håvard Eriksen i Tokke mente begge parter måtte gjøre tiltak for å tilpasse seg situasjonen. Foto: privat

– Hanegal er støyende og uforutsigbar av natur, og det kan ikke aksepteres om natta av hensyn til helsa, skriver han.

Løsninga var å lydisolere hanens nederste etasje enda bedre og stenge det om natta.

Reint praktisk lot dette seg ikke gjøre for haneeieren i lengda.

– Den har vært innestengt om natta i et lydisolert hus, men jeg har måttet være hjemme hver kveld for å stenge den inne. Jeg kunne ikke dra noe sted, eller dra på ferie.

– Men nå er Chili borte. Nå ligger den begravd i hagen med bilde på grava, sier Lena Moe.