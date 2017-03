Politiet prøver nå å kartlegge hendelsesforløpet.

– Jeg personlig har ikke snakket med familiene, men alle som har barn vet jo at en sånn sak er ethvert foreldrepars verste mareritt, sier Annie Sandersen.

To barn falt i vannet – tilstanden livstruende for begge

Politistasjonssjefen forteller at det nå er satt i gang etterforskning. På bakgrunn av denne vil de også vurdere om det er grunnlag for å sette inn forebyggende tiltak. Hva som har skjedd vil hun ikke spekulere i.

Helt i starten

– Vi er ikke kommet i gang med avhør av vitner og ønsker ikke å spekulere i hva som kan ha skjedd. Vi er helt i starten av etterforskningen og må nå i den grad det er mulig finne ut om det er vitner som kan fortelle oss noe mer, sier hun.

I STARTFASEN: Politistasjonssjef Annie Sandersen. Foto: Anne Lognvik

Deler av Falkumelva er fremdeles islagt, og guttene kan ha gått ut på isen, men det er ikke gjort noen funn på ulykkesstedet som kan forklare hva som er skjedd. Hvorfor de oppholdt seg ved elva ønsker ikke politiet å gå inn på utover at de bor i området.

Tilstanden til de to guttene er fremdeles livstruende. I tillegg til politi og helsevesen er også kommunens kriseteam koblet inn i saken.

Kriseteam

Skiensordfører Hedda Foss Five (Ap) sier til NRK at dette først og fremst er tragisk for dem det gjelder, men at det er tøft, både som ordfører og mamma at dette skjer i nærmiljøet. Det kommunen nå har gjort er å bruke sitt kriseteam. De har vært tidlig på og tilbudt pårørende, ansatte i aktuelle barnehager og skole hjelp

KRISETEAM: Ordfører Hedda Foss Five (Ap) har satt inn kommunens kriseteam for å bistå de pårørende. Foto: Anne Lognvik

Skien psykososiale kriseteam tilbyr hjelp og støtte til enkeltpersoner eller grupper etter spesielt vanskelige hendelser.

– Dette er mennesker som er veldig gode på både sorg og krisearbeid og de bistår nå alle de nærmeste som ønsker det, sier ordføreren.