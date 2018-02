Tidligere i dag ble det kjent at fagorganisasjonen Akademikerne frykter at unge med høy utdannelse i fremtiden kan få så lav pensjon som 42 prosent av sluttlønnen. Onsdag startet forhandlingene om fremtidens pensjonsordning for ansatte i stat og kommune.

Leder av AUF, Mani Hussaini, er bekymret for unges fremtidige pensjonsvilkår. Særlig reagerer AUF på forskjeller mellom offentlig og privat sektor.

– Folk må kunne skifte jobb mellom offentlig og privat sektor uten å bli pensjonstaper. Her forventer vi at regjeringen, i samarbeid med partene, harmoniserer pensjonssystemet slik at vi ikke får noen vinnere og tapere når det gjelder sektor og alder, sier Hussaini.

Frykter flukt fra offentlig sektor

Hussaini er redd for at regjeringens forslag til pensjonsreform vil føre til at man skremmer flinke folk vekk fra å jobbe i offentlig sektor.

Fungerende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, er bekymret for unges pensjonsutsikter, og tror de må belage seg på å stå i jobb mye lengre. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Det er grunnen til at man må jobbe for å utjevne forskjeller mellom offentlig og privat sektor, sier Husaini.

Fungerende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, er uenig, og tror ikke en senket pensjon vil drive unge vekk fra å jobbe i det offentlige, eller å ta en høyere utdannelse generelt.

– Jeg tror unge, flinke folk først og fremst er opptatt av å ta en utdannelse som sikrer dem en trygg jobb i fremtiden, risikoen er vel mye større for at det blir vanskeligere for ufaglærte å få jobb, sier Bruflot.

Må stå i jobb

Når det gjelder unges pensjonsvilkår, sier Bruflot at de lenge har vært forberedt på at hennes og yngre generasjoner kan komme til å få en langt lavere pensjon en dagens eldre.

– Pensjon er en stor utgiftspost, og dersom det ikke skal kuttes i hva man får utbetalt per år, må man være forberedt på å stå lenger i arbeid, sier Bruflot.

Hussaini har forståelse for at man kan måtte jobbe lengre, men understreker at dette ikke er mulig i alle yrker.

– For oss er det viktig at dagens ungdom også får gode pensjoner i fremtiden. Jeg tror ungdom er innstilt på at vi må jobbe lengre i fremtiden, men det finnes også fysisk krevende yrker hvor man ikke kan kreve det av de ansatte.

AUF-lederen peker også på at det kan blir færre jobber til nyutdannede, hvis man skal stå lenger i jobb.

– Et av dilemmaene med å øke pensjonsalderen er at det blir dårligere plass i arbeidslivet for unge. Det er derfor en viktig politisk oppgave å sørge for at det skapes flere arbeidsplasser for ungdom, sier han.