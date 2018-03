NRK vil bli i Porsgrunn

NRK Telemark skal flytte fra Borgeåsen, og etablere seg på nytt i Porsgrunn. Eiendommen på Borgeåsen vil bli solgt, og NRK vil nå gå ut i markedet og søke etter nye lokaler sentrumsnært i Porsgrunn kommune. – Vi ser for oss økt regionalt samarbeid i åra framover, og Porsgrunns sentrale beliggenhet med gode kommunikasjonsmuligheter, er bakgrunnen for at vi velger å reetablere oss her, sier regionredaktør Heidi Pleym.