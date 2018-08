Ansatte i fornøyelsesparker raser ned i vekt

Den fantastiske sommeren har gjort at folk fra inn- og utland har strømmet til landets fornøyelsesparker. Med tusenvis av besøkende hver eneste uke har de nær 300 ansatte i Bø Sommarland nærmest løpt om kapp.

– Det er kjempetravelt, men kjempegøy. De fleste er i ekstremt god form nå, og har gått ned mange kilo, sier Tonje Flathus Hansen, som til daglig følger de ansatte tett som personalansvarlig.

På åpningsdagen i juni viste skrittelleren hennes over 37.000 skritt.

– Det var vilt, men det føles bare veldig deilig at vi har så mye å gjøre.

Personalsjef i Bø Sommarland Tonje Flathus Hansen har alltid bikket 10.000 skritt før lunsj. Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Åtte kilo til nå

Sjefen i Skandivanias største vannpark går aller mest ned i løpet av de ti ukene vannparken er åpen.

– Til nå har jeg gått ned åtte kilo, så jeg regner med å bikke ti kilo innen sesongslutt. Det kommer godt med, men i mars må jeg helt sikkert begynne på nytt, sier René Sas.

– Synes du det er bra at alle dine ansatte går ned i vekt mens de jobber her?

– Jeg tenker det. De får jo betalt for å trene, sier Sas.

Sommarland-direktør René Sas kan glise bredt. Årets sesong er den beste siden 2005. Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

I snitt 20.000 skritt

Det er ikke bare i Bø Sommarland det har vært fullt kjør. I Kongeparken utenfor Stavanger går de ansatte i snitt 20.000 skritt om dagen.

– Når man da i tillegg har fokus på sunn og god lunsj for medarbeiderne faller kiloene og folkehelsen stiger, sier lekemester i Kongeparken Håkon Lund.

På Hunderfossen familiepark i Lillehammer melder de også om stor aktivitet og mange forbrente kalorier i sommer.

– Spesielt de ansatte ved vannattraksjonene våre har hatt ekstremt mye å gjøre på grunn av det varme været, sier direktør Hogne Høstmælingen.

Mange har besøkt badeland i Tusenfryd i sommer. Foto: Tusenfryd

I Tusenfryd sier markedssjef Erik Røhne Andersen at alle sesonger er travle, og at de prøver å holde seg i god form året rundt.

Forsvarer høyt aktivitetsnivå

Personalsjefen i Bø Sommarland sier de har hatt så mye å gjøre denne sommeren at de har ansatt flere underveis. Likevel tror hun ingen føler de har blitt pisket rundt.

– Vi jobber her av egen fri vilje, og mange har vært ansatt tidligere sesonger, så de vet hva de går til. Vi elsker jobben vår og gjør alt for gjestene våre, sier Tonje Flathus Hansen.

Også direktør René Sas forsvarer det høye aktivitetsnivået.

– At medarbeidere går ned i vekt sier mye om innsatsen deres. Vi driver med ekstremsport i ti uker, og det er et godt tegn at alle blir sprekere.