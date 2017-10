Vil utrede felles legevakt

Porsgrunn har sagt ja til å bli med i et forprosjekt om felles interkommunal legevakt i Grenland, skriver Varden. I utvalget for helse og omsorg i Porsgrunn, var det 7 mot 4 stemmer for en slik utredning. Høyre, Frp og By og Nærmiljøpartiet stemte imot.