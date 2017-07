Anker ikke varetektsfengsling

Mannen som er sikta for å ha drept en 37 år gammel mann i Odins gate i Skien tidligere denne måneden, anker ikke varetektsfengslinga. Det opplyser den siktedes forsvarer Espen Refstie til NRK. Mannen blei i forrige uke varetektsfengslet for fire uker, de to første i fullstendig isolasjon.