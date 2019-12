Alvorlig skadd etter knivstikking

Det var tilfeldig forbipasserende som meldte om hendelsen klokken 13.24 mandag.

Da ble det meldt om minst fire personer involvert i en slåsskamp i Snipetorpgata, i Skien sentrum.

Pågrepet like i nærheten

Bevæpnet politi og ambulanse rykket ut til stedet. Da de kom frem lå en mann i førtiårene skadd på bakken.

Det er fortsatt mye blod på fortauet der hendelsen skjedde.

Kim Stokke, innsatsleder i Sørøst politidistrikt. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Like etter opplyste politiet at tre menn, alle i tjueårene, er pågrepet, mistenkt for å være involvert i hendelsen.

Kim Stokke, innsatsleder i Sørøst politidistrikt, sier at samtlige av mennene er kjent av politiet.

– Jeg kan ikke si så mye om miljøet mennene tilhører, men det er sannsynlig at de kjenner hverandre fra tidligere, sier han til NRK på stedet.

Politiet har foreløpig ikke fått klarhet i foranledningen til slagsmålet.

Alvorlig skadd

Tilstanden til mannen som ble funnet liggende på fortauet, betegnes som alvorlig.

Nedre del av Snipetorpgata ble sperret av etter slåsskampen. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Han ble kjørt rett til operasjon da han ankom sykehuset, sier Stokke.

Nedre del av Snipetorpgata er sperret av som følge av hendelsen.

Det er søkt med hun i området, og ifølge NTB skal det være funnet en kniv.