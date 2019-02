Politiet går i dag ut med en oppfordring til bilister om å droppe kjappe løsninger før de kjører.

Mange lar nemlig være og måke snøen av taket, noe som kan skape farlige situasjoner i trafikken.

Får snøen i fleisen

De siste dagene har det kommet store mengder med snø flere steder i landet, og mange går lei av alt ekstraarbeidet som følger med på kjøpet.

Det hjelper ikke at sikten din er klar, om snøen fra taket havner i fronten på bilen bak. Foto: Rolf Petter Olaisen

Når det kommer til trafikksikkerhet, må man imidlertid gjøre jobben ferdig, understreker politiet.

– Snøen kan blåse av taket, panseret eller skiboksen i fart og dermed havne rett i fleisen på bilen bak. Det kan selvsagt være svært farlig. Det holder ikke å skrape rutene, sier Marianne Mørch, operasjonsleder i Sørøst politidistrikt til NRK.

– Folk er alt for sløve

Trafikkoordinator i Telemark, Nils Anders Brun, har selv observert flere biler med store mengder snø på taket i trafikken tirsdag morgen.

– Folk er alt for sløve. Jeg tror de fleste forstår at man skal fjerne all snøen om de tenker seg om, men det handler vel ofte om at man har dårlig tid, sier Brun.

Kan bli anmeldt

Om en politipatrulje stanser deg for kontroll med mye snø på taket, kan det vanke saftige bøter. I verste fall ryker lappen.

NRK møtte Sven Sigon tirsdag formiddag. Han tok ikke sjansen på slurv da han skulle koste snøen av bilen. Foto: Idrak Abbasov

– Konsekvensen er en anmeldelse, som er strengere enn et forenklet forelegg. I ytterste konsekvens blir det førerkortbeslag. Bøtenivået ligger på 5–6000 kroner, opplyser han.

Tidligere år har bilister fått svi på pungen om de blir stanset med store mengder snø på bilen.

– Vi ønsker jo ikke å bøtelegge så mange som mulig, men om vi ikke når frem med budskapet må vi reagere strengere.