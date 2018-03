Alenemoren Margareth: – Ingen skam å få gratis påskeferie

Hun og datteren Maiken (8) har nylig kommet hjem fra gratis påskeferie på Vierli i Rauland i regi av Røde Kors. Det kommer godt med når økonomien er trang.

– Jeg synes ikke det er flaut eller skamfullt å reise på slike turer. Situasjonen er som den er, og vi lever forskjellige liv. Det er helt greit å få litt hjelp i stunder hvor det kniper litt. Veldig mange av oss nordmenn er for stolte til å be om hjelp, sier alenemoren fra Porsgrunn.

– Hvorfor er det sånn, tror du?

– Man skal klare seg selv i Norge, og ikke plage andre med egne problemer.

Jeanette Arnesen Eriksrød i Røde Kors sier ingenting slår synet av lykkelige barn som får bli med på ferie istedenfor å måtte bli hjemme. Foto: Privat

Åtte år gamle Maiken gleder seg til å fortelle klassekameratene om at hun fikk kjøre snøscooter. Foto: Ferie for alle/Røde Kors

– Barnas ansikter lyste opp

Røde Kors har stor suksess med aktivitetsprosjektet «Ferie for alle» som arrangeres over hele landet i skoleferiene. Dette er et tilbud til familier med dårlig råd, noe det stadig blir flere av.

– Fattigdom blant barn er et økende problem i Norge. I Skien lever 15 prosent av alle barn under fattigdomsgrensa. Det vil si at fire barn i hver klasse lever i en familie som har det tøft økonomisk, sier frivillighetskoordinator i Telemark Røde Kors Jeanette Arnesen Eriksrød.

På Vierli fikk 50 personer oppleve skiferie, aking, scooterkjøring og påskeegg. Uten å betale en krone.

– Det var helt fantastisk å se hvordan ansiktene til barna lyste opp. De var glade fra stortåa og opp. Jeg så hvordan gode minner ble skapt i påskesola, sier Arnesen Eriksrød.

Halvparten etnisk norske

Det har skjedd en endring når det gjelder hvem som søker gratis ferie de siste årene. Tidligere har det nesten bare vært familier med innvandrerbakgrunn på «Ferie for alle», men i år var halvparten etniske nordmenn.

– Jeg tror tabufølelsen over å ha lite penger er blitt mindre de siste åra, sier Jeanette Arnesen Eriksrød i Røde Kors.

Får ikke skrytt nok

Mor Margareth Bjørnstad og datteren har kun positive opplevelser fra det de har vært med på. Alternativet hadde vært å være hjemme eller blitt med venner på deres hytter.

– Jeg får ikke skrytt nok av Røde Kors og dette opplegget. Datteren min har storkost seg sammen med de andre barna her.

– Jeg skal si på skolen at jeg fikk autografen til en som var veldig kjent og at jeg kjørte snøscooter. Hjemme hadde jeg nok sett mest på TV, sier Maiken.