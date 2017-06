Ahmed og Mohammad jubler over unikt golftilbud

Ahmed og Kani er to av barna som fikk være med på trening. De synes det er supert med golf.

– Jeg hadde aldri prøvd før, men det veldig gøy. Vi får lære noe nytt, og samtidig ha det gøy, sier Kani (9) og Ahmed (11).

60 millioner

GØY: Kani likte godt å spille golf, og vil gjerne bli med neste gang. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Grunnen til at barna har mulighet til å komme til Norsjø golfpark, er at golfklubben har søkt om penger til aktiviteter for barn i asylmottak gjennom UDI.

UDI og Imdi gir til sammen 60 millioner kroner til integreringsprosjekter og tiltak i regi av frivillige organisasjoner på landsbasis. UDI gir tilskudd rettet mot barn, mens Imdi gir tilskudd som er rettet mot beboere i asylmottak over 18 år og deres familier.

Regiondirektør i UDI, Tormod Stavenes, sier til NRK at de har god erfaring med denne ordningen.

– Formålet med dette er å få beboere på asylmottak ut i aktivitet. Integrering er en positiv sideeffekt. Disse tiltakene er for alle, både for dem som skal bli i landet, de som venter på en avgjørelse og de som ikke skal bli i Norge.

FØRSTE GANG: Barna fant seg raskt til rette på golfbanen. For de fleste var det aller første gang de var på en golfbane. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Golf er bare én av aktivitetene beboerne på Nome mottak får glede av i år. Mange frivillige organisasjoner i Nome har vært flinke til å søke om penger, og mange har fått.

Turlaget, sportsforeningene, ponniklubben, et prosjekt med aktivitet for kvinner og en språkkafe har fått penger.

Proft utstyr og trener

Med profesjonell golftrener og personlig golfutstyr får barna drive med golf i hele sommer.

– Veldig bra, roper trener Mattias Andersson.

Frivillighetskoordinator Kurt Ove Eidsvåg ved Nome asylmottak. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Ett av barna fikk virkelig sving på kølla og traff ballen på første forsøk.

– Dette ser veldig bra ut, og jeg gleder meg til å se hvor flinke barna blir utover sommeren, sier han.

– Viktige tiltak

Daglig leder ved Norsjø golfpark, Ragnar Kisfoss, var ikke i tvil om hva han skulle gjøre da han hørte om muligheten til å søke om penger.

– Vi søkte, og fikk. Det er vi glade for. Spesielt når vi ser hvor bra det går her i dag.

Frivillighetskoordinator Kurt Ove Eidsvåg forteller at familiene ved mottaket i Nome er veldig glade for at det blir satt i gang slike tiltak.

– Dette er utrolig viktig. Det bidrar til å holde beboerne i aktivitet, og til at de føler seg som en del av samfunnet de lever i.

SÅ OG LÆRTE: Barna fulgte nøye med da trener Mattias Andersson viste dem hvordan man spiller golf. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Slik fordeler pengene seg

UDI opplyser at det er satt av 31 millioner kroner til tilskuddsordningen i årets statsbudsjett. UDIs regionkontorer har nå fordelt så å si alle pengene på ulike tiltak i de forskjellige regionene.

Hos Imdi, som har en pott på 29 millioner, fordeler pengene seg slik: