Åge Samuelsen kjem på museum

Telemark museum er veldig glade for å få denne samlinga av ting frå Åge Samuelsen sitt liv. Han er ein av dei mest kjente Skiensborgarane, og var kjent over heile landet.

Ein kulturpersonlegdom, ein religiøs leiar, musikar og hotell Dalens redningsmann.

Ellen Rodvang med den rosa dressen til Åge Samuelsen. Foto: Anne Lognvik / NRK

Leiar for samlingsforvaltninga, Ellen Rodvang, seier tinga blir i Telemark Museum og det kjem ei Åge Samuelsen utstilling, men ho veit ikkje når og kor det blir.

– Eg er veldig glad. Åge Samuelsen er ein Skiens store søner. Han blei viktig i samtida både som musikar og religiøs leiar.

Ellen Rodvang, leiar for Samfunnsminnet, Telemark Museum, Kirsten Tangen, arkivar, Telemark Museum, Richard Gjems frå Nasjonalbiblioteket og Rosa Werina Samuelsen frå familien Samuelsen. Foto: Anne Lognvik / NRK

Glad det blir tatt vare på

Det er ein av dei aller mest kjente telemarkingane som no får plass på museum. For familien var det ein veldig spesiell dag.

Rosa Werina Samuelsen med den første gitaren. Foto: Anne Lognvik / NRK

Dotter til Åge Samuelsen, Rosa Werina Samuelsen, er veldig glad for at tinga etter faren blir tatt vare på.

– Det blir moro. Det er fint at det blir tatt vare på. Eg trur han ville vore veldig nøgd sjølv, seier ho til NRK.

Blant det som no hamnar på museum er den første gitaren til Åge Samuelsen.

– Den kjøpte mor hans på auksjon. Om han brukte denne gitaren då han gjekk ifrå Skien til Larvik, veit eg ikkje. Men vi trur han laga den første songen "Måneskinnsnatt" med denne gitaren.

Christer Karlsson (son av avdød Kenneth Samuelsen og barnebarn av Åge), dotter Edna Kallevik, barnebarn Connie Hansen, dotter Rosa Werina Samuelsen og son Åge Rudolf Samuelsen. Foto: Anne Lognvik / NRK

Omstridt og elska

Åge Samuelsen var omstridd og elska. Vekkelsespredikant, musikar, provokatør og debattant. I tillegg får han æra for å ha redda ærverdige Hotell Dalen

Åge Samuelsen var ikkje av dei som gjekk stille gjennom livet, og mange hugsar han sjølv om han døydde for tretti år sidan.

No får Telemark Museum ei samling med hattar, dressar og genserar som Åge Samuelsen brukte, ei utklippsbok der predikanten tok vare på artiklar frå avisene, bladet Vekkeropet som han gav ut.

– Vi ønskjer at nokon andre skal ta vare på det for oss. Og det er heilt fantastisk at Telemark Museum vil gjere det, seier Rosa Werina Samuelsen.