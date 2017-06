Advarer mot langvarig bruk av «billigbriller»

– Vi er ikke så veldig glad i disse billigbrillene. De fungerer greit som en kriseløsning, om du er i en bil og bare skal sjekke et kart eller lignende, men vi vil ikke anbefale å bruke disse brillene over lang tid, sier optiker Aina Stene i Porsgrunn.

Hun har arbeidet som optiker i 14 år og sier billigbrillene ofte har dårlig optisk kvalitet.

– Når en kunde betaler alt fra 20 til 70 kroner for en brille er det begrenset hvor gode brillene kan bli, og så er de heller ikke tilpasset de som kjøper dem.

Disse ferdigbrillene eller ​«billigbrillene» selges i butikker som Europris og Nille, og i flere andre butikker. Foto: Kristin Rivrud / NRK

Vet ikke hva de kjøper

Billigbrillene selges i butikker som Europris og Nille, og koster mye mindre enn ordentlige briller. Optikerne er skeptiske til om folk vet hva de kjøper når de velger disse brillene fremfor andre briller med bedre kvalitet.

– Billigbrillene gir jo en forstørrelse, så de fleste vil oppfatte at når de får problemer med å lese noe på nært hold vil brillene forstørre skriften og hjelpe dem der og da. Det skumleste med ferdigbrillene er ikke brillen i seg selv, men de som kun bruker disse glemmer å teste synet. Da har ikke vi mulighet til å oppdage øyesykdommer i en tidlig fase, sier Stene.

Aina Stene og Julia Svidal mener folk bør være mer oppmerksomme på hva øynene trenger når de kjøper briller. Foto: Kristin Rivrud / NRK

Julia Svindal har vært optiker i 15 år, og støtter sin kollega.

– Vi anbefaler ikke folk å bruke disse brillene over lang tid. Det er ikke briller du bør bruke foran datamaskinen, eller i lengre perioder.

– Hva slags tidsperspektiv tenker dere på når dere sier over lengre tid?

– Jeg ville ikke brukt dem mange minutter av gangen. De er kun til bruk til småtterier, som når du for eksempel er i butikken og skal lese bak på en suppepose eller lignende, sier Aina Stene.

Brukte brillene mye selv

Bente Karlsen ved Europris, sier de har mange kunder som kjøper ferdigbrillene. Foto: Kristin Rivrud / NRK

Bente Karlsen jobber på Europris i Porsgrunn, som er en av butikkene som selger ferdigbrillene. Hun sier de har mange kunder som kjøper brillene, og hun har også brukt dem selv.

– Jeg brukte dem mye tidligere. De fungerte greit for meg, før jeg måtte ha andre og bedre briller. Jeg opplever at folk kjøper dem for å ha noen ekstra på lager.

Ofte har du forskjellig syn på hvert øye. Da kan ferdigbrillen by på trøbbel.

– Da fungerer de veldig dårlig. Brillene må tilpasses pupillavstand og skjeve hornhinner. Konsekvensen blir ofte at folk får hodepine, og dermed velger kraftigere styrke på de neste brillene de kjøper. Dette eskalerer, og til slutt får de ikke noe synshjelp fra de brillene de kjøper, sier Svidal.