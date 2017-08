«Rune Tribune»: – Kan jeg få tilbake hjelmen min?

Stedet er London, og klokka nærmer seg 22.30 onsdag kveld. Det er like før Karsten Warholm fra Ulsteinvik skal løpe sitt livs løp; 400 meter hekk i VM. På første rad, med vikinghjelm og norsk flagg er Rune Eikeland fra Porsgrunn- selvfølgelig.

Warholm løper inn til VM-gull, og en av de første han løper bort til etter seieren er Rune.

– Jeg hadde egentlig tenkt til å gi han det norske flagget, men da han kom bort på seiersrunden var vi i totalt lykkerus. Vi klemte hverandre og jeg var i ekstase, og satte vikinghjelmen på hodet hans.

Og beholde hjelmen gjorde Karsten Warholm. På alle bilder i media etter gulløpet er Warholm avbildet med vikinghjelmen han fikk av Eikeland.

– Det er skikkelig stas. Jeg traff han under Bislett Games, så jeg tror han kjente meg igjen. Jeg har sett etterpå at han hadde på seg min hjelm hele kvelden, også under nachspielet. Det er skikkelig moro.

Se hele gulløpet til Karsten Warholm her:

Hele gullfeiringen til Karsten Warholm foregikk med Rune Eikelands vikinghjelm på toppen. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Vil ha tilbake hjelmen

Onsdag kveld gikk Rune Eikeland ut med en etterlysning på Facebook av hjelmen, som satt trygt plassert på Warholms hode.

– Nå vil jeg gjerne ha vikinghjelmen min tilbake, ler Eikeland rått.

Han er mektig imponert over prestasjonen til Warholm, og kan ikke få hyllet han nok.

– Det er på høyde med Vebjørn Rodals gull på 800 meter i Atlanta i 1996. Dette er så fantastisk. Det er en større prestasjon enn noe vi har vunnet i vinteridrett, som Norge er så gode i. Det er så stort og så rått, og det er mye større en folk tror, sier Eikeland.

Karsten Warholm skal trolig møte pressen rundt klokken 16 i dag. Da gjenstår det å se om han fortsatt har hjelmen på, og om Rune kan få den tilbake.