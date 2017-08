– Jeg fikk en telefon fra UNICEF om jeg hadde den hjelmen, men det hadde jeg ikke . De spurte om jeg kunne donere den til årets TV-aksjon dersom den kom til rette. Og da sa jeg ja!

Gullfeiringen til Karsten Warholm foregikk med Rune Eikelands vikinghjelm på hodet. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Hemningsløs jubel

I mange år har han brukt feriene sine på å reise rundt for å støtte norske utøvere. Eikeland, som kanskje er bedre kjent som «Rune Tribune», har vært til stede på over 40 verdensmesterskap i forskjellige idretter, og er ofte å se på TV fra store idrettsarrangementer rundt om i verden.

Du har sett ham. Du vet, han med vikinghjelmen .

Da Karsten Warholm løp inn til seier på 400 meter hekk i London onsdag i forrige uke, fikk Eikeland gitt vinneren gullhjelmen.

– Vi ropte på ham i lykkerus. Sammen jublet vi hemningsløst, og så fikk jeg hjelmen på hodet hans. Det var bare moro. Jeg har sett etterpå at han hadde på seg min hjelm hele kvelden, også under nachspielet. Det er skikkelig moro, sier Eikeland.

Karsten Warholm vinner VM-gull! Du trenger javascript for å se video.

Har mistet mye på tur

Han hadde liten tro på at hjelmen skulle komme tilbake til eieren.

– Jeg tenkte at når du vinner VM-gull i friidrett, så fortjener du den hjelmen. Det er det minste han kunne få.

Eikeland har tidligere gitt norske utøvere flagg, og har budsjettert på turene sine at effekter kan bli borte. Men hjelmen har han hatt på sitt egen hode. Frem til nå.

– Jeg har mistet veldig mye på de turene jeg har vært på.

Men nå er hjelmen kommet til rette, bekrefter teamet til Warholm.

– Den går til en god sak. Det er bra, sier Eikeland.

Også på nachspielet var vikinghjelmen til Rune Eikeland trygt plassert på hodet til Karsten Warholm. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Warholm har hjelmen

Pernille Karlsen, som er auksjonsansvarlig for årets TV-aksjon, som går av stabelen 22. oktober, forteller at de etter hvert fant ut at VM-vinner Warholm fremdeles har hjelmen.

– Jeg har en kollega som til slutt greide å komme gjennom til managementet til Warholm – jeg tror de har mye å gjøre om dagen – men de bekreftet at de hadde hjelmen. Og den skulle vi få slik at vi kan bruke den på TV-aksjonen, sier Karlsen.

Hun takker Eikeland for at han lar hjelmen gå til TV-aksjonen, og sier det er morsomt å få inn objekter av som dette.

– Vi er utrolig glade for at hjelmen har kommet til rette og at Eikeland sa seg villig til å donere den. Det blir spennende å se hvordan det går, men det er nok mange som er interessert i den med tanke på bragden i London, sier Karlsen.