– Bare idioter som drar ut i slikt vær

På kaia i Langsund i Telemark gjør yrkesfisker Rune Halvorsen sitt for å sikre båten før uværet treffer. 51-åringen sier det er uaktuelt å dra ut på havet når det meldes vindkast opp mot 25 og 30 meter per sekund.

– Bare idioter drar ut i slikt vær, sier Halvorsen som har 20 års erfaring på sjøen.

Det er nå sendt ut farevarsel med oransje aktsomhetsnivå for lokalt sterke vindkast for store deler av Østafjells på fredag.

Det betyr at Meteorologisk institutt mener det er sannsynlig at uværet kan gi alvorlige konsekvenser. Broer kan stenges, og det er fare for skade på bygninger og infrastruktur.

TAR EN FRIDAG: Yrkesfisker Rune Halvorsen sier han heller taper penger på land enn å dra ut på sjøen i uværet som treffer Sør-Norge fredag. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Folk må sikre alt de kan

Ifølge Meteorologisk institutt øker vinden først i Aust-Agder og Telemark. Utover ettermiddagen vil Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus få besøk av kreftene.

Meteorolog Hanne Beate Skattør sier folk må sikre løse gjenstander, være forsiktige når de ferdes ute og sjekke at båten ligger godt fortøyd.

– Folk bør absolutt ikke ut i båt fredagen, sier hun.

I Langesund skal det være flere arrangementer langs sjøen i helga. Nå har kommunens beredskapsteam ringt rundt til arrangørene med informasjon om det varslede uværet.

Det har også en klar oppfordring til innbyggerne.

– Ta en ekstra kikk på tomta. Hagemøbler, trampoliner, stillaser og alt annet som er løst må festes. Alle som har båt langs kysten må ta en ekstra sjekk på fortøyninga, sier beredskapsinspektør Pål Årseth.

UVÆR PÅ VEI: Stormsenteret som er på vei mot Norge vil legge seg vest for Danmark i natt og føre til full storm på kysten. Ute i havet vil vinden i korte perioder komme opp i orkan styrke. Foto: Meteorologisk institutt

70 millimeter nedbør på 12 timer

Uværet vil treffe østlige deler av Sør-Norge først før det flytter seg nordover mot Møre og Romsdal og Trøndelag natt til lørdag. Deretter mot Nordland og opp til Salten.

På kaia i Lillesand i Aust-Agder ligger familien Wickmanns seilbåt «værfast». Planen var egentlig å seile til Bergen på fredag, men den ble brått snudd da de hørte at stormbygene var på vei.

Nå tjorer de seg fast i le.

– Det blir hyppige sjekk på yr.no på fredag. Vi skal ikke ta noen sjanser, sier skipper Carl Olav Wickmann.

I tillegg til vind ventes det mye nedbør. Opp mot 50 millimeter på 24 timer i Telemark, Buskerud og Oppland. I Rogaland og Møre og Romsdal ventes det 50 til 70 millimeter i løpet av en 12-timers periode.

TJORER SEG FAST: Familien Wickmanns plan om fortsette seilturen fra Lillesand til Bergen på fredag er satt på vent i påvente av bedre vær. Foto: Anne Wirsching / NRK