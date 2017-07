– Zekhnini klar for Fiorentina

Rafik Zekhnini er klar for italienske Fiorentina, det havder Telemarksavisa. Etter det TA erfarer, skal 19-åringen ha signert for Serie A-klubben i forkant av kveldens kamp mot Vaduz. Avisa hevder italienerne betaler 15 millioner for unggutten.