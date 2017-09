– Vil gjerne vaksinere flere

Helsesøster Liv Berit G. Vrålstad gjør klar den 820. vaksinasjonssprøyten ved kontoret. Cecilie Hvitsand Lønn (19) er innom for sin andre vaksinering på vei til jobb. En hun kjenner har hatt livmorhalskreft.

– Det er veldig fint at vi får vaksinen. Det er mange som får livmorhalskreft, sier Hvitsand Lønn.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 72 120 kvinner har begynt på vaksinasjonsprogrammet de ni første månedene, i perioden 1. november 2016 til og med 31.juli 2017.

– At så mange unge kvinner velger å beskytte seg mot livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft er svært gledelig. Margrethe Greve-Isdahl / overlege, Folkehelseinstituttet

Kvinner født i 1991 eller senere får de tre vaksinasjonsdosene gratis.

– Vi håper vi får tak i enda flere, sier Vrålstad.

Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet. Foto: NRK

Uansett antall sex-partnere

De markedsfører tilbudet via ungdomshelsestasjonens facebook-side, i tillegg til annonser i avisen og SMS fra Folkehelseinstituttet. Neste påminnelse kommer i uke 44.

Vi anbefaler HPV-vaksinen uansett om kvinnen har hatt ingen, én eller flere seksualpartnere. Margrethe Greve-Isdahl / overlege, Folkehelseinstituttet

Hvitsand Lønn forteller at alle venninnene hennes allerede har tatt vaksinen.

– Vi fikk tilbud om det på ungdomsskolen, men jeg tok ikke. Mamma og pappa var usikre på vaksinen fordi den var ny, sier Hvitsand Lønn.

Vrålstad kjenner til at flere droppet vaksinen da den først kom for ungdomsskoleelever. Noe av årsaken kan være at den kom samtidig med svineinfluensaen.

– Det var mange de første årene som ikke tok den, sier Vrålstad.

Hun forteller at det også er voksne familiemedlemmer som tar kontakt, etter at de har hatt sykdommen i familien.

Det var en bestefar som ringte og spurte hvordan barnebarnet kunne få vaksine. Liv Berit G. Vrålstad / helsesøster

Bivirkninger

I løpet av de ni første månedene har helsepersonell meldt inn 58 tilfeller av bivirkninger. Ifølge Folkehelseinstituttet gjelder dette i hovedsak milde og forbigående symptomer, slik som smerter på stikkstedet og i injeksjonsarm, hodepine, svimmelhet og generell sykdomsfølelse, ofte med feber, utslett og kløe.

Syv av meldingene er klassifisert som alvorlige, tre av dem gjaldt alvorlige allergiske reaksjoner. Ved vaksinasjonskontoret i Porsgrunn, har de så langt ikke registrert bivirkninger.

– Vondt i armen, er det noen som sier. Det er det eneste. Vi har ikke meldt inn noen bivirkninger på denne vaksinen, sier Vrålstad.

Frist til 2018

19-åringen sier hun kjente nålestikket, og at noe ble sprøytet inn i armen. Etter 20 minutter kan hun gå videre på jobb. Da har de observert henne lenge nok. Nå må hun vente minst fem måneder før den tredje og siste dosen.

– Det kan være vanskelig å få satt av tid til dette i en travel hverdag, innrømmer 19-åringen.

– Husk at vi også har drop-in, sier Vrålstad.

Hun tror det er mange som ennå ikke har fått somlet seg til å ta vaksinen. Men, fremdeles har de litt tid på seg.

– Første vaksinasjonsdose må være satt senest i desember 2018.