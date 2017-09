I serieåpningen i eliteserien for kvinner søndag reiste Gjerpen til Molde for å vinne, men kom hjem med tapet 29–25. Gjerpen lå også under til pause.

– Resultatet var rettferdig. Vil ville gjerne vinne kampen, men tapte den i andre halvdel av første omgang hvor vi lå under med seks mål. Det gjorde at vi kom for langt bak til pause, sier Gjerpens trener Ketil Arntzen.

Ingen premierenerver

Etter kampen snakket de sammen om ting som ikke fungerte i spillet.

– Vi var for dårlige på dueller og duellstyrke. Forsvaret må vinne dueller, sier han.

Han avviser at det var premierenerver som preget laget i den første kampen i eliteserien denne sesongen.

– Vi ble litt tafatte. Vi hang med en periode. Men Moldes målvakt er veldig god. Jentene ville vinne, men de var ikke oppe på det nivået som trengs for å vinne en slik kamp. Molde var flinkere enn oss til å krige og vant som fortjent, sier han.

Skal slå Larvik

Søndag 10. september tar de imot Larvik hjemme. Larvik tapte sin første kamp i eliteserien hjemme mot Fredrikstad.

– Det har jeg sagt hele tida; om Larvik tapte i dag eller ikke, at vi har til hensikt å ta vår første seier mot Larvik på veldig mange år. Vi har gjerne lyst til å påføre Larvik sitt andre tap på rad, vi, sier Arntzen.