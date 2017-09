Begge valgstyrene vedtok enstemmig å forkaste klagen mandag.

Det var Telemark Frp som klagde inn Tajiks foredrag, og krevde omvalg etter at Aps nestleder Hadia Tajik onsdag holdt foredrag ved Høgskolen samtidig som kommunene avholdt forhåndsstemming.

– Vi mener Frp har brukt feil paragraf da de sendte inn klagen. De burde brukt paragraf 8 i valgloven. Uansett valg av paragraf var dette overhodet ikke brudd på valgloven. Jeg er veldig glad for at det var enstemmighet i valgstyret, og at også Fremskrittspartiets representant i styret støttet det, sier leder i valgstyret i Porsgrunn, Robin Kåss til NRK.

Valglovens paragraf 8.5 Ekspandér faktaboks § 8-5.Valgagitasjon m.m. Valgagitasjon er ikke tillatt i det rommet der forhåndsstemmegivningen foregår.

Uvedkommende må ikke få kunnskap om forbruket av de forskjellige valglistenes stemmesedler. Kilde: Lovdata

– Glad saken er grundig undersøkt

Fremskrittspartiets 3.-kandidat Adrian Næss Løsvsjø er glad saken er grundig undersøkt, og innrømmer at han tok feil. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Det var Frps 3.-kandidat Adrian Næs Løvsjø som mente at valgloven var brutt, og Frp hevdet de som skulle forhåndsstemme måtte passere store delegasjoner Arbeiderparti-politikere for å komme frem til stemmelokalet.

– Dette viser at jeg tok feil og at stemmingen har foregått etter valgloven. At Porsgrunn Frp stemte imot klagen i valgstyret er helt greit for meg.

– Angrer du på at du kanskje skjøt litt fort fra hofta da du sendte inn klagen?

– Jeg angrer ikke. Valgloven er klar. Alle som har betenkeligheter i forbindelse med valggjennomføringen kan klage. Jeg beklager at jeg brukte feil paragraf da jeg sendte inn klagen, men begge paragrafene, både paragraf 8 og paragraf 9 er veldig like.

Også i Bø har valgstyret enstemmig forkastet klagen fra Frp.

– Forhåndsstemmingen ved Høgskolen i Bø har skjedd i henhold til valgloven, så klagen fra Frp er ikke tatt til følge, sier ordfører i Bø, Olav Kasland.