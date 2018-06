– Sov gjerne med åpent vindu – men ikke på gateplan

– Bor du i Oslo på gateplan, vil jeg absolutt ikke anbefale å la vinduet stå åpent. Det er nok ikke å se på som formildende.

Det sier Marianne Olsson Flogstad, leder for Gjensidige Forsikring i Skien.

Marianne Olsson Flogstad i Gjensidige Forsikring sier det er forskjell på å forlate huset med åpne vinduer enn å være hjemme og lufte. Foto: Gjensidige Forsikring

Hun sier det er vanskelig å gi et fasitsvar på hvor lurt det er å ha vinduer åpne i varmen. Det kommer an på hvor du bor – og om det er på landet eller i byen. Men stort sett er det greit.

– Å ha vinduet åpent om natta når det er så kokvarmt som nå, er en formildende omstendighet.

Får de inn slike saker, vil de vurdere hvert enkelt tilfelle. Hun anbefaler også å lufte litt på dagen når en er hjemme – og bruke sunn fornuft.

– Å legge dyrebare gjenstander synlige utenfra er ikke lurt, sier Marianne Olsson Flogstad.

– Lås de åpne vinduene

En ringerunde til flere forsikringsselskaper viser at det er aksept for å ha vinduet åpent på soverommet.

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsiking anbefaler å låse vinduer i åpen stilling, og sier det finnes gode låser som kan sikre både lufting og ivareta sikkerheten.

Ole Irgens i Tryg Forsikring anbefaler aldri at dører og vinduer står åpne i rom som man ikke oppholder seg i. Foto: Tryg Forsikring

– Dersom altandøra står åpen mot hagen og uvedkommende bare kan gå rett inn, har du ikke vært forsiktig nok og kan risikere at forsikringsutbetalingen blir redusert.

Selv om det er varmt, stilles de vanlige kravene til forsiktighet, sier han, men legger til at hver sak vil bli vurdert for seg.

– En må passe på også i varmen, og en må bevise at det har vært et innbrudd, og det er ikke er så lett når vinduene har stått åpne.

Innbruddsraid i hytteparadis

Simen B. Rudi, kommunikasjonssjef for forsikring i Sparebank1, sier det i all hovedsak ikke er uaktsomt å sove med åpent vindu på soverommet.

– Du vil selvsagt ikke få avkorting ved et innbrudd om tyven nærmest tråkker på deg i senga på vei inn.

Simen B. Rudi i Sparebank1 sier folk må vurdere ut fra eget hjem hvilke forholdsregler de må ta. Foto: Sparebank1

Har en vinduet i naborommet stående åpent, vil også de aller fleste unngå avkorting.

– Men bor du på gateplan, i for eksempel Oslo eller Trondheim sentrum, og har vinduet på kjøkkenet åpent, kan du risikere noe avkorting.

Hytteeier kjørte etter innbruddstyver

Politiet ber folk vise skjønn

Politiet i Oslo fraråder ingen å sove med vinduet oppe, men ber folk utvise skjønn og selv vurdere om de føler seg trygge på natta med åpent vindu, opplyser Aslaug S. Røhne, presserådgiver i Oslo politidistrikt.

Hun viser til at antall boliginnbrudd i Oslo har gått ned de siste åra. Ifølge Kriminalstatistikk for 2017 var det 468 anmeldte boligtyverier, en nedgang på 134 tyverier fra året før.