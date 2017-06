– Skummelt at de skal klatre verdens farligste fjell

Sønnen Markus Tangen Bergseth sier en gruppe gikk før dem, men at faren og kona nå er på vei mot toppen. Han regner med at de vil bruke en drøy uke på å gå tur retur Mount Everest.

Markus Tangen Bergseth følger nøye med på faren og konas ekspedisjon i Mount Everest. Foto: privat

– Vi snakka sammen et par dager før 17. mai, og da var stemninga god, sier han.

Ekteparet befant seg da i teltleiren i base camp.

– Pappa sa en del i leiren hadde slitt med smårusk som hygiene, men de hadde unngått dette.

Etter den tid har det fryktede fjellet på ny vist sin ubarmhjertighet.

På søndag døde tre klatrere fra Australia, USA og Slovakia da de gjorde et forsøk på å nå toppen, skriver Dagbladet.

Det pågår også en leteaksjon på verdens høyeste fjell etter en indisk klatrer som har vært savnet siden lørdag.

Foto: Pixabay

– En tenker litt ekstra når slikt skjer. De skal tross alt klatre verdens farligste fjell, og det er skummelt.

Berømt del av Mount Everest ødelagt

Den dødelige dagen

Det er drøyt to år siden ekteparet sist gjorde et forsøk på å nå toppen. Den gang endte det dramatisk da et jordskjelv med styrke 7,9 utløste et enormt snøras, og som nesten feide med seg teltet de oppholdt seg i. Minst 21 personer omkom på Mount Everest denne aprildagen.

Se og hør snøskredet nærme seg teltet. Du trenger javascript for å se video. Se og hør snøskredet nærme seg teltet.

Etter en tenkepause kom ekteparet til at de igjen ville gjøre et forsøk på å virkeliggjøre drømmen om å stå på toppen av Mount Everest. Tida fram til i dag har de brukt på beinhard trening i tillegg til jobb.

Markus Tangen Bergseth var ikke overrasket over at de ville prøve igjen.

– Det lå i korta at de ville prøve igjen, men det er alltid skummelt når slikt (snøras red.anm.) skjer i fjellet.

Les også: Trener 14 timer i uka for å nå Mount Everest

I treningsdagboka deres fra 17. mai forteller de at de skulle gå den lange ferden mot toppen fra basecamp natt til 18. mai og gå rett til camp 2. Her skulle de muligens bli en ekstra dag før camp 3, og deretter camp 4. Der ventet bare hvile før det 12 til 14 timer lange toppstøtet.

Hvilken dag det ville være mulig å nå toppen, var avhengig av et riktig værvindu.

– Vi vet vi har noen enormt tøffe og harde dager foran oss, skriver Tone Gravir og Leif Harald Bergset på bloggen.

Ifølge værvarselet er det godt klatrevær på Mount Everest akkurat nå. Foto: skjermdump

Den 22-årige sønnen til Leif Harald Bergseth sier paret har en dyktig guide, som de også har brukt tidligere. De forsøker også å ta så rasjonelle avgjørelser som mulig.

– Selv om rammen er risikofylt, prøver de å ta gode beslutninger, og det beroliger litt, sier Markus Tangen Bergseth.