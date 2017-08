Da Jonas Gahr Støre besøkte Telemark i forrige uke, gjentok han lovnaden om å reversere stortingsvedtaket dersom Arbeiderpartiet får regjeringsmakten.

Jonas Gahr Støre, Ap, understreker at Arbeiderpartiet vil reversere stortingsvedtaket om sammenslåingen av Telemark og Vestfold Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Vi er mot bruk av tvang. Etter valget vil vi sette oss ned med de kommunene som opplever å ha blitt slått sammen med tvang og ha en samtale med dem, sier Støre.

Han la også vekt på at om Telemark og Vestfold fortsatt skal være to ulike regioner, så må det oppnevnes en ny fylkesmann. Telemark og Vestfold vil da kunne beholde dagens ordning med hver sin fylkesmann.

Respektløst

Gunn Marit Helgesen, H, mener det er trist og respektløst av Arbeiderpartiet og ville reversere et stortingsvedtak. Foto: Anne Lognvik / NRK

Fylkesleder i Telemark Høyre, Gunn Marit Helgesen, mener det er rart og respektløst hvordan Arbeiderpartiet vil reversere et stortingsvedtak.

– Jeg syns vi må prøve å heve oss over denne omkamppolitikken. Jeg tror ikke det gagner verken ansatte, innbyggere eller noen andre. Jeg syns faktisk det er litt trist at han kommer med disse utsagnene, sier Helgesen.

Helgesen legger til at det er folket som blir berørt av dette. Om det skal bli en trend i Norge at hver gang Stortinget setter i gang vedtak, og neste regjering gjør om på vedtaket blir det bare kaotisk.

– Det vil ikke skape utvikling eller stabilitet, det er jo det som er essensen her, fortsetter Helgesen.

Vært tydelige hele tiden

Leder i Telemark Arbeiderparti, Terje Lien Aasland, avviser kritikken fra høyrepolitikeren.

Terje Lien Aasland, Ap, avviser kritikken fra Helgesen og mener Arbeiderpartiet har vært helt tydelige hele veien. Foto: NRK

– Dette har vært klart hele tiden. Arbeiderpartiet har sagt veldig tydelig i Stortinget når vi behandlet denne saken at vi ikke kom til å gjennomføre tvangsvedtaket, sier Aasland.

Han mener det er et tvangsvedtak som ligger til grunn for Telemark og Vestfold. Verken Telemark eller Vestfold hadde flertall for å gjennomføre sammenslåingen.

– Dette er en reform vi mener skal bygges med tilslutning lokalt. Det å tvangssammenslå en rekke kommuner og fylker mener vi ikke er hensiktsmessig. Det tjener ikke demokratiet, avslutter Aasland.