– Regnet hjalp, men vi trenger mer

Lørdag førte lynnedslag til skogbrann flere steder, og på kvelden kunne Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyse at det hadde brent 40 steder i landet.

Mange av brannene foregikk i Telemark. Brannvesenet fikk kontroll på disse.

– Det er takket være at folk ringer oss raskt, sier Stian Frislie ved 110-sentralen.

Etter en veldig travel lørdag, var imidlertid natten relativt rolig i fylket.

– Vi har hatt noen mindre hendelser hvor vi har kontrollert meldinger om røyk, men dette har ikke utviklet seg, sier Frislie.

Også Vestviken 110-sentral melder om en rolig natt til søndag. Det samme gjelder Øst 110-sentral.

Blant brannene lørdag var det en i Mælefjell i Seljord, og søndag skal brannvesenet sjekke dette området en gang til.

– Vi har heldigvis fått litt regn, men vi trenger mer. Det er fortsatt skogbrannfare. Her i Skien har det kommet ni millimeter, sier Frislie.

Brannvesenet i flere andre fylker hadde det også travelt lørdag, og arbeidet fortsetter videre søndag.

Hjulpet av regn

I Østfold brant det i et skogområde på Hasle i Sarpsborg lørdag ettermiddag, trolig på grunn av gnister fra trafostasjoner i området.

Skogbrannen i Sirdal i Vest-Agder blusset opp igjen. Søndag morgen er det ingen synlige flammer der, men det ryker fremdeles i terrenget.

– Det er langt mindre dramatisk i dag, sier Morten Tonstad, utrykningsleder i Sirdal brannvesen.

Lørdag skapte brannen store utfordringer for slukkemannskapene. Sterk vind i alle retninger gjorde det umulig for brannvesenet å få kontroll på brannen. Rundt 30 mannskaper fra brannvesen, Sivilforsvaret og frivillige deltok i arbeidet, samt tre helikoptre.

Sent lørdag kveld kom det imidlertid store mengder nedbør, noe som endret situasjonen.

– Det var sårt tiltrengt hjelp. Vi fikk god hjelp av regnet, men vi tar på ingen måte lett på dette, sier Tonstad.

Morten Tonstad er glad for regnet som kom i går, men er fortsatt bekymret for at brannen skal blusse opp igjen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Søndag morgen har brannvesenet rundt et dusin mannskaper på plass i området, og et helikopter skal være på vei. Tonstad sier de er bekymret for at brannen vil blusse opp igjen utover søndagen.

– Det er meldt vind. Vi jobber videre med det mannskapet vi har. Problemet er at det er forferdelig ulendt terreng, med bratte fjellsider og mye løs stein etter gårsdagen.

Blusset opp igjen i natt

I Sogn og Fjordane brant det i terrenget over Aurlandsfjorden i Sogn lørdag. Denne brannen blusset opp igjen natt til søndag.

Lørdag drev et brannhelikopter med slukking i over fire timer etter at det begynte å brenne i terrenget. Brannvesenet hadde vakt på stedet gjennom natta. Det ligger så vanskelig til at det ikke var mulig å slukke brannen fra bakken.

– Det blusset opp igjen i området hvor det brant i går. Helikopteret dynket ytterkantene av området i går, slik at den ikke skulle kunne spre seg, og det har det heller ikke gjort, sier Oddbjørn Aune ved Alarmsentralen i Sogn og Fjordane.

Det har regnet kraftig i området i natt, og brannen slukket seg dermed av seg selv.

Tross alt regnet flere steder i fylket, sier Aune ved Alarmsentralen at skogbrannfaren fremdeles ikke er over.

– Nok regn er det nok ikke, men i første omgang vil det hjelpe på. Det tar ikke så fort fyr i overflaten, men det kommer litt an på hvordan været blir videre fremover.

Fortsetter i Birkenes

I Aust-Agder var brannvesenet opptatt med etterslukking av en brann i Birkenes. I tillegg til en skogbrann i Dalansheia i Vegårshei.

Arbeidet i Birkenes fortsetter søndag. Det er kommet noe regn der, men det er fordampet.

– Jeg har inspisert brannfeltet, og jeg ser at det er gjort en formidabel jobb gjennom de to siste døgnene, sier Jan Røilid, brannsjef i Kristiansand.

– Vi får godt med ressurser inn i dag også, som gjør at jeg tror magefølelsen skal bli veldig god utover ettermiddagen, fortsetter han.

Brannvesenet hadde mye å gjøre i Birkenes lørdag. Søndag fortsetter arbeidet. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Regnet fordampet

Ifølge vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss har nattens nedbørsmengder eliminert skogbrannfaren enkelte steder, mens det har fordampet relativt fort andre stede.

– Nedbøren har vært veldig variabel. Noen steder har det kommer mye, mens andre steder har fått veldig lite. Det gir en problematikk når det kommer til skogbrannfaren, sier vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss.

– Kommer det ikke mer nedbør de nærmeste dagene, vil skogbrannfaren fortsatt være meget stor, fortsetter han.