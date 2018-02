– Mobilen stjeler barns hytteminner

– Landskapet og naturen rundt hytta går i kroppen på oss. Vi bærer det med oss hele livet. Det blir en viktig del av vår identitet, og en ressurs vi vender tilbake til, sier instituttleder Annette Bischoff ved friluftsstudiet i Bø.

Har forsket på hyttekos

Bischoff har forsket på hyttekosens betydning. Hun sier gode hytteminner gir trygghet og tilhørighet når man blir voksen.

Annette Bischoff har forsket på hyttas betydning og hvordan minnene derfra er med på å forme oss som voksne. Foto: Robert Hansen / NRK

Forskeren mener vi blir særlig påvirket i alderen 5 til 10 år.

– Den tryggheten, lekenheten og friheten vi opplever som barn gir oss en soliditet og et ankerfeste i livet, sier hun.

Hun mener det er viktig å holde på minnene fra hytteturene, og er redd for at den moderne teknologien gjør dette vanskeligere. Når man tar med hverdagen på hytta, ved hjelp av nettbrett og mobilen, blir det å skape nye hytteminner mindre prioritert.

– Vi vet jo at sosiale relasjoner har utrolig stor betydning for vår livskvalitet og helse, sier Bischoff.

Uvant uten mobil

– Det er uvant å legge fra seg mobilen på hytteferie, sier Emilie Brekke fra Sandefjord, som er på hyttetur på Lifjell sammen med familien.

– Jeg syns det er litt kjipt den første dagen, men så er det veldig deilig, sier hun.

Bischoff stiller seg kritisk til bruken av internett på hytta. Hun mener det er viktig å sørge for at hytta forblir et fristed. At hytta blir en kontrast fra hverdagen hjemme.

– Tar vi med oss livet vi ellers lever opp til hytta, så mister vi noen av de kvalitetene som knytter seg til å være på hytta, sier Bischoff.

– Vi trenger å koble av. I en verden hvor vi bombarderes med inntrykk og prestasjonskrav er det viktig å ha et sted der vi kan oppleve fullstendig fred og bare være oss selv – og det er hytta, sier hun.

Tid til andre ting

Etter noen dager uten mobiltelefon ser Emilie nye verdier på hytta.

– Det er veldig avslappende å bare forholde seg til det som er rundt deg. Du får mer tid til å være ute, og å gjøre ting man ikke tenker på når man er hjemme, som å spille spill og bare være sammen, sier hun.

Thomas Sommerfryd og familien har reist fra Tønsberg for å kose seg på Lifjell. Foto: Robert Hansen / NRK

– Det å leve i langsomheten er kanskje enda viktigere i dag, enn det var tidligere, avslutter Bischoff.