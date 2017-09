– Mobbing like skadelig som omsorgssvikt

– Når mobbing ikke blir stoppet, er det veldig alvorlig, det er et lovbrudd. Barna får samme senskader som barn som blir utsatt for annen type omsorgssvikt, sier Karianne Nergård Smitt, leder for Foreldrenettverk mot mobbing.

Hun mener mobbing kan sidestilles med seksuelle overgrep eller vold i hjemmet, eller omsorgssvikt hjemmefra.

– Selv om mobbingen stopper, får de skader som blir med dem langt inn i voksenlivet.

Hun sier forskning viser at mobbing kan føre til posttraumatisk stress, selvskading, dårlig selvfølelse og angst.

Ble ikke trodd

Karianne Nergård Smitt i Foreldrenettverket sier det er viktig å stoppe mobbingen også av hensyn til mobberen, som kan utvikle senskader. Foto: Privat

Foreningen Foreldrenettverk mot mobbing har drøyt 830 medlemmer og består av foreldre, tidligere utsatte og andre som står i nær relasjon til barn som har opplevd mobbing i skolen.

– Vi var noen mammaer som har opplevd å stå alene og være forelder til et barn som har vært utsatt for mobbing, og som vi så kunne gå til grunne. Vi har opplevd å ikke bli trodd.

En av initiativtakerne da det landsdekkende nettverket ble stiftet 1. februar 2016 var Ann Kristin Liland, som vant fram i retten om at skoleansatte i Søgne i Vest-Agder hadde handlet uaktsomt og burde gjort mer for å stanse mobbingen av sønnen Robert.

Pågang fra hele landet etter mobbesak

– Ikke enestående

NRK Brennpunkt sendte på tirsdag dokumentaren« Arnar og Mia» - om 12-årige Mia Næss fra Oppegård som endte med å ta sitt eget liv, og om nå 21-årige Arnar Vuolab Jørgensen, som ble mobbet på skolen i Karasjok.

Karianne Nergård Smitt i Foreldrenettverket sier disse historiene ikke er enestående.

– Vi kan bare bekrefte at våre medlemmer erfarer at de lovbruddene vi så der, er lovbrudd som begås av skoler over hele Norge, ikke bare i Karasjok og i Oppegård.

– Må finne seg annen jobb

Fem barn og unge som hadde opplevd alvorlig mobbing møtte sammen med familien statsministeren og kunnskapsministeren i 2016. De kom da med innspill i forbindelse med at lovverket skulle endres.

– Endringer i «mobbeloven» svekker barns rettigheter

Ved skolestart kom den såkalte mobbeparagrafen som gir skolen mer ansvar for å få bukt med mobbingen. Dersom det ikke blir satt i verk tilstrekkelige tiltak, kan rektor ansvarliggjøres, og straffes med fengsel.

I tida etterpå har en rekke lærere og rektorer opplevd at de nye kravene og tidsfristen på fem dager har slukt mye tid og skapt mye byråkrati. Ofte må de la alt annet ligge.

Foreldrenettverket mener hensynet til barnet uansett er viktigst.

– Jeg kan ikke se noe som er viktigere enn at barn har det trygt og godt på skolen. Hvis man synes det er veldig vanskelig som rektor å oppfylle dette her, må man finne seg en annen jobb, mener Karianne Nergård Smitt.

