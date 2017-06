22. mai klatret Leif Harald Bergseth og Tone Gravir de siste meterne til toppen av Mount Everest, Verdens tak.

Selfie fra Mount Everest, verdens høyeste fjell. Foto: Privat

De var da 8848 meter over havet. Og med det ble de det første norske ekteparet som nådde toppen av Mount Everest .

Nå er de hjemme igjen i Porsgrunn.

– Heftig

– Det er alltid godt å komme hjem, sier Bergseth til NRK.

– Det har vært heftig, både fysisk og psykisk. Vi har trent godt og forberedt oss i ti år, egentlig. Men Everest er Everest. De siste 100 meterne krever vanvittig mye, forteller Bergseth om hvor strabasiøs turen var.

Ekteparet var også på vei opp Mount Everest i april 2015, men ble da stanset av et jordskjelv.

– Det føles veldig godt å komme hjem igjen og vite at jeg faktisk har lyktes. Bare det å ha en seng og et toalett i nærheten, etter at vi har ligget i telt i to måneder. Ting som er normalt for alle andre, blir litt luksuriøst for oss nå som vi er hjemme igjen, sier Gravir.

8848 meter over havet. Det var målet til Leif Harald Bergseth og Tone Gravir fra Porsgrunn. Foto: Privat

Lungebetennelse

Bergseth er hes og har pådratt seg lungebetennelse. Noe småtteri får man med på kjøpet, er hans dom over sykdommen.

Den fikk han i Katmandu. Overgangen ble stor etter to måneder i kulda på Mount Everest, før han brått havnet i varmen i hovedstaden og air condition-anlegg med en kropp som var brutt ganske godt ned.

Så nå er tiden inne å spørre om turen var verdt alt slitet, alle forberedelsene og lungebetennelsen etterpå.

– Ja, er du gæern, sier Bergseth.

Fokus

Da ekteparet var på vei opp fjellet kom det meldinger om flere døde.

– Vi visste at det hadde gått noen liv, men ikke hvor de lå. Da vi gikk fra Camp 4 gikk vi en times tid før vi så den første døde på stien. Og etter en time til så vi enda en død. Det er klart at dette setter sine spor, sier Bergseth.

Gravir derimot la først merke til de døde fjellklatrerne da hun selv var på vei ned igjen.

– Jeg var så fokusert at jeg ikke så dem på vei opp. Men dagen etter, på vei ned, så jeg dem. Det var ubehagelig, men der og da kan jeg ikke være sentimental. Jeg måtte være fokusert på vei ned. For min tanke var at «Jeg skal ned. Jeg skal ikke ligge her».

Nå har ekteparet ingen klatreplaner. Nye eventyr vil være de som de leser for barnebarna.

– For nå er det barnebarn i noen måneder. De har vi lengtet veldig etter, sier Gravir.