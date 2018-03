Torsdag kunngjorde Norges Bank at styringsrenta holdes uendra på 0,5 prosent, men samtidig sa sentralbanksjef Øystein Olsen at det er sannsynlig at renta settes opp etter sommeren.

Bedre utsikter for norsk økonomi gjør at flere eksperter tror på høyere rente i tiden framover.

Elisabeth Realfsen, avdelingsdirektør i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

– Alle som er engstelige for renteoppgang, kan vurdere å binde renta. Fastrentelån kan betraktes som en forsikring, sier Elisabeth Realfsen.

Hun er fagansvarlig for Finansportalen fra Forbrukerrådet som samler inn vilkår fra banker og forsikringsselskap. Realfsen sier det er usedvanlig lav pris på fastrenteavtalene nå.



– De beste fastrentetilbudene med tre års bindingstid, er på samme nivå som de beste tilbudene med flytende rente i dagens marked. Ønsker man å binde renta i fem år, øker prisen med 0,5 prosent i året. Vil du binde renta over ti år, er det opptil ett prosentpoeng i forskjell mellom fastrente og flytende rente i dag, sier Realfsen.

Anbefaler fem til ti år

Økonomiekspert og programleder i TV-programmet Luksusfellen, Hallgeir Kvadsheim, mener flere bør vurdere fastrente nå.

Hallgeir Kvadsheim, økonomiekspert og programleder for «Luksusfellen». Foto: Lena Høyberg / NRK

– Historisk sett har det ikke lønnet seg å binde renta, men nå taper du ikke så mye som du risikerte å gjøre for en del år siden.

Kvadsheim anbefaler å binde renta i minst fem, kanskje ti år.

– Blant annet fordi du ofte må betale gebyr for å gjøre om lån fra flytende rente til fast rente. Det bør være et visst tidsrom for at dette skal være fornuftig, med mindre du er i en situasjon der du har spesielt sårbar økonomi de neste tre årene, sier Kvadsheim.

Ifølge Forbrukerrådet har nordmenn blitt flinkere til å enten reforhandle eller bytte bank for å få bedre betingelser for boliglånet.

Kvadsheim mener likevel at nordmenn er veldig forsiktige med å binde renta.

– Det er vel 6–7 prosent nordmenn som har gjort det, og det er en svært lav andel hvis vi for eksempel sammenligner oss med Sverige og Danmark, sier Kvadsheim.