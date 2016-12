– Kunne blitt ein katastrofe liknande Lærdal

– Ein sit jo med blanda kjensler etter ei slik hending. På eine sida er me veldig letta over at ingen personar vart skadd og at brannen ikkje spreidde seg i bustadfeltet rundt. På den andre sida er det sjølvsagt trist å sjå dette bygget få så store skader, seier ordførar i Tinn, Bjørn Sverre Birkeland.

Det var seint i går kveld at politiet fekk inn melding om brann på Rjukan. Den øvre delen av Mandheimen asylmottak stod på eit tidspunkt i full fyr, og bygget er no totalskadd.

Frykta bybrann

Da brannen stod på i natt var det i lang tid stor fare for at flammane kunne spreie seg til husa ved sidan av.

– Det regna gnistar, samtidig som det var sterk vestavind, seier Birkeland, som sjølv var på staden og såg at bygget stod i flammar.

På eit tidspunkt frykta han det verste.

– Det er mykje trehus rundt asylmottaket, så ei spreiing ville fått katastrofale følgjer, seier Birkeland.

Han trekker parallellar til storbrannen i Lærdal i 2014, der store delar av bygda stod i brann og øydeleggingane var massive.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. TETT PÅ: Trehusa rundt ligg tett på asylmottaket og fara for spreiing var difor stor.

Rosar brannvesenet

Mannskap frå fleire organisasjonar vart sendt ut for å hjelpe naudetatane under brannen. Blant anna kom det bistand frå sivilforsvaret og Raude kors.

Operasjonsleiar i Sør-aust politidistrikt, Vidar Aaltvedt var tidleg ute med å rose desse instansane saman med brannvesenet etter brannen var sløkt.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Brannvesenet gjorde ein fenomenal innsats slik at ingen nabohus blei teke av flammane, hadde elden fått tak i trehusa kunne ein heil bydel blitt teke av flammane, skreiv Aaltvedt på Twitter.

Birkeland er einig med Aaltvedt.

– Ein må berre prise brannvesenet for dei vurderingane som blei gjort som syta for at brannen ikkje spreidde seg seier Birkeland.