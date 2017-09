– Kongen er i god form

– NTB har beklaget, og alle kan gjøre feil, sier kronprins Haakon.

Han var i dag i Langesund for å følge med på gigantøvelsen Scope 2017. Siden i morges har den omfattende olje- og kjemikalieøvelsen pågått med 500 deltakere og observatører fra 70 land.

Det var like etter klokka 12 i dag at meldingen kom ut på NTB om at Kong Harald V er død.

Det ble sendt ut en lang nekrolog over kong Harald, men denne er nå trukket tilbake.

NTB sier seg leie for at nyhetsbyrået i dag erklærte at Kongen var død.

Meldinga ble trolig sendt ut ved en teknisk feil, sier nyhetsredaktør Ole Christian Bjellaanes.

Slottet har også tidligere i dag bekreftet overfor NRK at kongen er i fin form.