– Noen behandler oss som streikebrytere, og det er veldig ubehagelig, sier Ina Emily Swann (24), som studerer journalistikk på 2. året ved University of Sheffield, 60 kilometer øst for Manchester.

Hindret i å lese

– Jeg ble hindret i å gå inn på biblioteket for å lese, fordi de mente at jeg skulle streike med dem, sier 24-åringen fra Kragerø. Om lag 2000 norske studenter er rammet av universitetsstreiken i Storbritannia.

Swann sier hun av enkelte blir sett på som streikebryter fordi hun leser mens foreleserne streiker.

Universitetsansatte streiker utenfor The Diamond, biblioteket ved University of Sheffield. Foto: Ina Emily Swann

– De hoppet rett og slett bare foran oss og hindret oss i å bruke døren.

Støtter streiken

Hun forteller at det ikke er alle som behandler henne på denne måten. Ingen av lærerne har for eksempel oppfordret henne til å streike, men spurt om hun kan støtte streiken gjennom å skrive brev til styret. Det har hun gjort.

Swann betaler rundt 200.000 kroner i skolepenger. Hun sier at de jobber hardt for å få gode resultater, fordi de ønsker å få noe igjen for pengene.

– Jeg støtter streiken, men har ikke råd til å streike.

Kan streike lenge

64 universiteter er så langt berørt av streiken, som ser ut til å bli den største universitetsstreiken i britisk historie. De ansatte streiker i protest mot at pensjonen deres reduseres.

Ole Kristian Bratset, president i studentorganisasjonen Ansa, har ikke tidligere hørt at studenter oppfattes som streikebrytere.

Ole Kristian Bratset er president i studentorganisasjonen Ansa. Foto: Ragnhild Utne / ANSA

– Det har jeg ikke hørt om tidligere. Jeg har ikke vært borti før at studentene selv har blitt oppfordret til å streike, sier Bratset.

Han synes det er rart om studentene skal bli hindret fra å drive med selvstudier i perioden de ikke får undervisning.

De ansatte sier at de vil streike frem til sommeren. Ansa-leder for Storbritannia, Sara Anne Fossum, sier studentene er bekymret for hvordan streiken vil påvirke eksamen og andre vurderinger.

– Spesielt kritisk er det for dem som går sitt siste år og skriver avhandling. Mange opplever også å miste undervisning, som de har betalt mye for og synes selvsagt at dette er utrolig kjedelig.

Fossum forteller at flere studenter allikevel opplever at lærerne tilrettelegger så godt de kan for å minimere effekten av streiken.

Kan miste penger fra Lånekassen

Dersom streiken vedvarer, står eksamenene i juni i fare.

– Dersom ingen retter dem, så blir de ikke godkjent, sier Swann.

Ifølge reglene til Lånekassen vil man ikke få omgjøring fra lån til stipend, dersom man ikke får tatt eksamen. For Swann er det snakk om cirka 40 000 kroner dette studieåret.

– Hvis jeg ikke får godkjente eksamener, må jeg betale tilbake hele beløpet.

Studentene i Storbritannia kan muligens få særbehandling hos Lånekassen. Senior kommunikasjonsrådgiver Hanne Bjertnes i Lånekassen, sier de vil vurdere studentene særskilt, dersom streiken gjør at de ikke får godkjent eksamen.

– Hvis det viser seg at studentene ikke får tatt eksamen på grunn av streik, så vil jo vi vurdere de aktuelle studentene særskilt fordi dette er en situasjon de ikke har skyld i selv, sier Bjertnes.