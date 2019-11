I mange alpinanlegg jobbes det på spreng for å gjøre bakkene klare til storinnrykk. De ivrigste av oss klarer nesten ikke vente på at skisesongen skal åpne.

I den forbindelse har driverne av skianleggene en bønn før moroa starter.

– Dette er å regne som et anleggsområde i denne perioden. Vi frykter alvorlige ulykker om folk ikke respekterer forbudet mot å ta bakkene i bruk før åpning, sier Camilla Sylling Clausen, leder i Alpinanleggenes Landsforening.

Camilla Sylling Clausen, generalsekretær og daglig leder i Alpinanleggenes Landsforening. Foto: Alpinanleggenes Landsforening/Ola Matsson Skistar Trysil

I 2017 fikk en mann i 30-årene alvorlige bruddskader etter en ulykke i Hafjell alpinanlegg. Han sto på ski etter stengetid da han kjørte ut.

Han ble funnet av ansatte i bakken som holdt på med preparering av anlegget.

Føles utrygt

Bakkene er ikke sikret som normalt før sesongstart, og snøkanonene flyttes rundt etter behov.

Sylling Clausen forteller om bekymring, blant annet fra fra førerne av såkalte tråkkemaskiner. De føler seg utrygge på jobb.

Heng med dårlig sikt og glatte forhold kan i verste fall forårsake alvorlige ulykker.

– Tråkkemaskinene er i ferd med å fordele snøen i bakkene. Frykten for å kollidere med skiløpere eller barn på akebrett er stor når folk ikke respekterer forbudet, sier hun.

Bakkene skal være tydelig merket, men det er slett ikke alle som tar hensyn til forbudet mot prøvekjøring utenom åpningstid. Foto: Kristin Larsen

Under snøen ligger det også vannslanger med høyt trykk.

Det kan forårsake skade om de skulle løsne.

– Det er enkelt og greit forbudt å oppholde seg i bakken i denne perioden, sier Sylling Clausen.

Velkjent problemstilling

Hun oppholder seg nå i Sveits i forbindelse med et bransjetreff. Kolleger fra hele Europa forteller om lignende utfordringer, sier hun.

Bransjen opplever at mindre snø utenfor bakkene de siste årene er en årsak.

– Det har for eksempel vært dødsulykker i Alpene, blant annet i forbindelse med arbeider som inkluderer vinsj og tråkkemaskin. I Norge har vi hatt akeulykker. Vi tenker at det er lurt å gå ut med dette nå, som en påminnelse og for å unngå ulykker, sier Sylling Clausen til NRK.

Merker bakkene så godt det lar seg gjøre

Kristin Larsen er daglig leder og eier av Rauland skisenter.

Med ansvar for 18 skiheiser, kjenner hun seg godt igjen i det landsforeningen beskriver.

Kristin Larsen, daglig leder og eier av Rauland skisenter i Telemark. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Hun synes det er forståelig at folk blir nysgjerrige, men håper skiltene som viser hvor det er avstengt for publikum respekteres.

– Stort sett opplever vi at folk skjønner dette, men det hender at noen blir litt for ivrige. Det kan være svært farlig, understreker hun.