– Grusomt å utestenge fattige barn fra fotballskoler

Tottenham, Liverpool, Barcelona og Real Madrid. Toppklubbene har kastet seg over norske barn med kjøpekraft. Eller rettere sagt – foreldrene må grave dypt ned i lommeboken for at sønn eller datter skal få delta.

Odd har innledet et samarbeid med Premier League-klubben Tottenham. I sommer kommer et trenerteam til Skien. 2.400 kroner er prisen per barn for tre dager.

Har også andre fotballskoler

Daglig leder i Odd, Einar Håndlykken, sier at klubben også arrangerer fotballskoler som koster mindre enn 2400 kroner. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Formålet er at unge mellom 8 og 14 år skal få grundig instruksjon over tre dager. sier Einar Håndlykken, daglig leder i Odd.

Han innrømmer at prisen er høy og at mange ikke har råd til å melde seg på.

– Vi må ha dekket utgiftene. Derfor er prisen så høy. Men vi må huske på at de som ikke har råd til å delta på Tottenham-skolen, er hjertelig velkommen til våre andre fotballskoler. Der er det en lavere deltakeravgift, sier Håndlykken.

Mange blir ekskludert

Daglig leder i Telemark fotballkrets, Roger Eilertsen, liker ikke at noen fotballskoler blir for dyre for mange barn. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

– Vi er ikke glade for disse fotballskolene med en høy deltageravgift.

Det sier Roger Eilertsen i Norges Fotballforbund, avdeling Telemark.

Han mener mange av fotballskolene koster så mye at det ekskluderer mange fra å kunne delta.

– Det er grusomt å stå og se på at barn fra fattige familier ikke får være med, sier

Eilertsen.

Deler ut gratisplasser

Gulset fotball i Skien får besøk av fotballakademiet til et annet europeisk topplag. Real Madrid kommer den 10. august og skal undervise i tre dager. For barn som ikke allerede er medlem av klubben, koster det 2.250 kroner.

– Er ikke dette et svært eksklusivt tilbud?

– Jo, og vi har hatt en grundig diskusjon før vi gikk ut med tilbudet.

Det sier lederen av barne- og ungdomsutvalget i Gulset fotball, Henrik Landsverk.

På Amadeus fotballskole i Porsgrunn får deltagerne drakt, ball og sunn mat, selv om kurset er gratis. Sponsorer bidrar med pengestøtte, mens instruktørene jobber dugnad. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / nrk

– Vi gjør alt vi kan for at familier som ikke har råd skal slippe å betale kontingenten i klubben. Og vi deler ut 25 gratisplasser til fotballskolen. De plassene går til barn som ellers ikke har mulighet til å delta på grunn av økonomien.

Han mener det er viktig å understreke at det er Real Madrid Foundation som arrangerer fotballskolen. Det er en organisasjon som driver veldedig arbeid rundt om i verden, forteller han.

– Ingen barn skal stå utenfor

Tidligere ODD-spiller, Anders Rambekk, arrangerer gratis fotballskole i Porsgrunn. Foto: Siogrid Sørumsgård Botheim / nrk

Tidligere ODD-spiller Anders Rambekk arrangerer gratis fotballskole hver sommer. I år deltok over 200 barn.

– Det er vår plikt at ingen barn skal stå utenfor fotballen. Jeg mistenker også at klubbene som tar de utenlandske fotballskolene hit til landet gjør det for å tjene penger. Og det synes jeg ikke noe om, sier Rambekk.

Henrik Landsverk i Gulset sier at klubben sitter igjen med 30 000 kroner etter at fotballskolen til Real Madrid har vært på besøk.

– Da har vi betalt 180 000 kroner for å få dem hit, sier han.