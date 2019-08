– Folk lyver om ulykker for å unngå straff

Nødetatene får melding om at det har skjedd en sykkelulykke. Når de kommer fram til stedet, skjønner de at informasjonen de har fått ikke stemmer.

Her har det vært et større kjøretøy, høyere fart og alkohol inne i bildet. Noen har fjernet alle spor. Det eneste som er igjen er en skadd person.

Dette er ikke et uvanlig scenario for nødetatene.

NRK har fått en rekke tips om slike saker, der folk som har vært involvert i en ulykke ikke forteller sannheten.

Politiet bekrefter at dette er et problem.

– Folk rydder opp for hverandre. Hvis det har vært flere vitner til en sak, sender de meldinger til hverandre mens de sitter i avhør og samkjører forklaringene sine, sier lensmann i Midt- og Vest-Telemark, Sigrid Dahl.

– Kan være forskjellen på liv og død

Lensmannen advarer mot å gi uriktige opplysninger i nødssituasjoner.

– Det kan føre til at de som trenger livsviktig helsehjelp ikke får den hjelpen de trenger, og i ytterste konsekvens kan det være forskjellen på liv og død, sier Dahl.

Akkurat dette er Anne Elin Midtgardens store bekymring når hun rykker ut til en ulykke. Hun jobber i ambulansetjenesten i Tokke i Telemark, og for henne er det ekstremt viktig å få riktig informasjon.

– Min jobb er å hjelpe, og få folk trygt til sykehus. Da er det vesentlig for meg å vite om noen har kjørt akebrett i 25 kilometer i timen, eller snøskuter i 100, sier hun.

– Sannheten er det viktigste for meg, slik at jeg kan gjøre jobben min på best mulig måte, legger hun til.

Ambulansearbeideren tror det er redselen for å miste lappen eller få en bot, som er grunnen til at noen tyr til usannheter i slike situasjoner.

– Å miste lappen. Det er liksom det verste som kan skje for dem. Men jeg tror alle kan være enige om at det er verre å miste livet enn å miste lappen, sier hun.

Ambulansearbeider Anne Elin Midtgarden er avhengig av å vite sannheten om hva som har skjedd for å kunne gi best mulig hjelp etter en ulykke. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Går fri

Sannheten er også viktig for politiets arbeid.

– Vi opplever stadig at vi ikke kommer i mål med etterforskning av saker. Det er selvsagt frustrerende for oss når vi skjønner at det har skjedd noe vi ikke kan bevise, sier lensmannen.

– Det fører til at folk som er trafikkfarlige går fri, legger hun til.

Å gi uriktig forklaring kan også få andre konsekvenser.

– De som ikke sier sannheten i avhør, eller for eksempel lar være å varsle når noen trenger hjelp etter en ulykke, kan få straff, sier Dahl.

Lange avstander

Lensmannen tror at folk vil prøve å unngå straff så langt det er mulig, og at dette skjer over alt. Men det er lett å tenke at det er enklere å rydde etter ei ulykke i distriktet, der det ofte tar litt tid før politiet når fram.

– Heldigvis har vi brannvesenet som ofte er tidlig på stedet. De har politimyndighet, sier lensmannen.

– Men når det er mulig å rydde opp etter en ulykke før politiet kommer - er politiet nært nok da?

– Det varierer, og er veldig tilfeldig, hvor lang tid vi bruker på å komme fram til et ulykkessted. Noen ganger klarer vi å være der tidsnok til å kunne bevise hva som faktisk har skjedd, andre ganger ikke, sier hun.