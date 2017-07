– Bildet er fantastisk, sier brudeparet fra Trolltunga

Hobbyfotografen fra Porsgrunn fikk gode nyheter fra lokalavisen tirsdag formiddag.

– Varden har funnet ut hvem det er. Selv fant jeg det ikke ut, sier Roger Kristiansen fornøyd.

Etter at han tilfeldigvis knipset brudeparet, har han håpet å få kontakt med dem, for å gå gitt dem bildet. Da Varden tok kontakt med dem, var paret begeistret over bildet.

– Dette er jo faktisk mye bedre enn bildene vi fikk av fotografen vår, ler Mateusz.

Til avisen forteller de at hadde med egen fotograf opp til Trolltunga. Paret, som bor på Bekkestua i Bærum, giftet seg for ett år siden. De dro til Trolltunga for å ta et enda finere bryllupsbilde, enn det de fikk da de giftet seg.

– Men dette bildet som er tatt av oss er jo helt fantastisk, sier Emilka til Varden.

Var på foto-tur

Porsgrunnsmannen Roger Kristiansen og en kamerat hadde gått den fem timer lange turen opp til Trolltunga for å ta landskapsbilder over Ringdalsvatnet i Hardanger. De hadde tatt med seg telt for å vente til det perfekte øyeblikket å fotografere.

– Da turistene hadde begynt å gå nedover igjen, så la jeg merke til solstrålene som kom gjennom skyene og lagde et fantastisk landskap på fjellveggen bak der. For å fange øyeblikket tok jeg bilder med mobilen, men det ble jo veldig dårlig, fortalte Kristiansen til NRK mandag.

For å få bedre bilder løp Kristiansen bort til teltet for å hente kameraet.

– Det var først da jeg kom tilbake med kameraet og satt i gang å knipse bilder at jeg fikk øye på brudeparet. Jeg tenkte at dette ville bli et fint motiv, og det ble det så absolutt.

Her ser du bildet i et større utsnitt: