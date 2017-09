Nordmenn bruker stadig mer penger på å sikre eget hjem.

19 prosent av alle boliger i Norge har nå alarm, noe som tilsvarer cirka 430.000 boliger, ifølge ferske tall fra NHO Service.

Norges to største alarmselskap, Sector Alarm og Verisure, sier begge til NRK at de opplever stor pågang og økning i salget.

– Etterspørselen øker fordi systemene utvikles med stadig nye produkter, funksjoner og tjenester, som bidrar til en enda tryggere og enklere hverdag, sier PR-ansvarlig i Verisure Glenn Ø. Støldal.

Vil trygge barna

De fleste brannvarslere har batteri. Moderne brannvarslere lever i ti år uten vanlige batterier. Foto: HighwayStarz / colourbox.com

Tobarnsfar Christer Leion i Skien monterte alarm i eneboligen sin for to år siden. Nå kan han ikke tenke seg en hverdag uten.

– Vi har alarm for å føle oss tryggere hjemme. Både med tanke på brann- og innbruddsalarm når vi er bortreist, og skallsikring på natta. Jeg synes helt klart det er verdt hundrelappene i måneden, sier Leion til NRK.

– Feil å kalle det falsk trygghet

Det har tidligere blitt pekt på at boligalarm er en falsk trygghet. Det er driftsdirektøren i Sector Alarm helt uenig i.

– Jeg vil gjerne henvise til politioverbetjent Stig Vasbø, som leder etterretnings- og vinningsavsnittet på Majorstua politistasjon i Oslo. Han sier til oss at boligalarm har en forebyggende effekt, at de kriminelle er kortere tid på åstedet, og at det sikrer bilder og annen info. Vi mener at boligalarm er en meget god trygghet, sier Fredrik Fløysand.

Montør i Sector Alarm Tommy Nilsen har som jobb å reise rundt for å trygge folks hverdag. Han mener bransjen har kommet langt.

– Jeg mener vi har veldig gode systemer i dag. Det hadde gått direkte på samvittigheten min om jeg monterte noe som ikke var trygt.

Montør Tommy Nilsen viser Christer Leion hvordan alarmutstyret hans fungerer. Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Politiet: Færre grove innbrudd

Alarmøkningen slår også ut i politiets kriminalstatistikk. Statistikk for de første fire månedene av 2017 viser at antallet grove boliginnbrudd har gått betraktelig ned:

«I første tertial 2017 er det opprettet 728 anmeldelser, en nedgang på 33,7 prosent i forhold til samme periode i 2016.».

I rapporten skriver politiet at flere boligalarmer i norske husstander er en av årsakene til nedgangen.

Grovt tyveri fra bolig (1. tertial 2013-2017) 2013 2014 2015 2016 2017 1088 1182 1139 1098 728

Alarmen redder liv

Runar Karlsen, fagsjef for sikkerhet i NHO Service, peker på flere grunner til at stadig flere bruker penger på boligalarm: