42-åring dømt for hvitvasking – skyldte på Microsoft-mann

Mannen fikk 43.000 og 50.000 kroner inn på sin konto fra den fornærmede i saken, men uten at det er fastslått hvordan disse overføringene skjedde.

I Nordre Vestfold tingrett fortalte 42-åringen at han hadde vært i telefonkontakt med en mann som påsto at han representerte Microsoft. 42-åringen fortalte at han hadde gitt den engelsktalende personen fjernstyringsmulighet over sin PC og tilgang til sin nettbank for å få ordnet opp i programmer på PC-en. Deretter dukket pengene opp på kontoen hans.

42-åringen fortalte at Microsoft-mannen hadde opplyst at pengene var blitt overført ved en feil. Han fikk derfor beskjed om å ta ut ulike beløp fra sin bankkonto i kiosker i flere forskjellige byer i Telemark, og å sende dem til en konto via betalingssystemet Western Union.

– Nødvendig brikke

Tingretten festet ikke lit til 42-åringens forklaring, og mener den beste løsningen måtte ha vært å bruke nettbanken og å tilbakeføre pengene til kontoen de var overført fra. 42-åringen forklarte i retten at han hadde fått beskjed om at en overførsel ved ordinære banktjenester ville gå for sent.

– Etter rettens syn er det helt usannsynlig at tiltalte over to dager i god tro ville ha gått med på å reise rundt til byer i Telemark for en alternativ overførsel, hvis dette kun var for å gjøre den ukjente engelsktalende personen en tjeneste, slik tiltalte hevdet i retten, skriver tingrettsdommer Øistein Wegner Fagernes.

Retten mener tiltalte har vært en nødvendig brikke i et spill hvor uskyldige personer tappes for midler.

– Dette er et alvorlig og økende samfunnsproblem, og sterke allmennpreventive grunner tilsier at slike forbrytelser møtes med strenge reaksjoner, heter det i dommen.

I tillegg til fengselsstraffen ble 42-åringen også dømt til å erstatte de 93.000 kronene den fornærmede mannen ble tappet for.