Det var forbipasserende som oppdaget den 3 år gamle gutten, der han stod alene utenfor Kiwi på Falkum i Skien. Det tok halvannen time før gutten ble gjenforent med foreldrene.

– De som oppdaget gutten varslet oss og vi tok hånd om gutten. På grunn av alderen klarte han ikke å si hvem han var. Han ble derfor tatt med til politistasjonen i Skien og fikk god behandling der, sier operasjonsleder hos politiet, Kjell Reidar Johansen.

Våknet tidlig

Det var ingen som var meldt savnet da gutten ble funnet alene i bydelen i Skien. Politiet visste ikke hvor de skulle lete for å finne foreldrene, men trodde at foreldrene mest sannsynlig sov og at de ville ta kontakt når de våknet. Det skjedde også ved 07-tida.

– Foreldrene var veldig fortvilet da de ringte oss og etterlyste sønnen. Da de fikk vite at han var på stasjonen ble de lettet og kom så raskt de kunne. 3-åringen ble gjenforent ved faren sin klokka 07.10, sier Johansen.

– Hvordan har 3-åringen kommet seg ut alene?

– Foreldrene hadde verandadøren oppe i natt på grunn av varmen. 3-åringen våknet tidligere enn foreldrene sine og bestemte seg tydeligvis for å ta seg en tur ut alene.