Tingrettsdommer Steinar Backe beskriver drapshandlingen som helt ekstrem. Den tiltalte viste en skremmende intensitet da han tok livet av 42-åringen.

Tingrettsdommer Steinar Backe leste opp dommen for 23-åringen. Foto: Britt Boyesen / NRK

Drapshandlingen skjedde i full offentlighet mens en annen av de ansatte på Maxbo var til stede på pauserommet.

– Den drapstiltalte hadde ingen sperrer, sa Backe.

Tingrettsdommeren mener 23-åringens fascinasjon for voldsvideoer har ført til at terskelen er senket for medfølelse. Videoene har påvirket måten han drepte Sanni på.

Dommen er enstemmig.

Ønsket forvaring

Forvaring eller fengselsstraff. Det var alternativene Aust-Telemark tingrett måtte vurdere.

Statsadvokat Anne Margrete Katteland var ikke i tvil under sin prosedyre.

Statsadvokat Anne Margrete Katteland ba retten gi 23-åringen en forvaringsstraff på 18 år. Foto: Britt Boyesen / NRK

– Drapet er ekstremt. Det er en henrettelse, oppsummerte hun det tiltalte hadde gjort.

Frode Sanni fikk flere stikk i halsen før drapsmannen skilte hodet fra kroppen med en øks på pauserommet i byggevarebutikken.

Hun ønsket forvaring i 18 år med en minstetid på 12 år. Katteland mente at han ved forvaring kan få en bedre oppfølging enn ved fengselsstraff.

Etter domsavsigelsen mente Katteland at retten har foretatt en grundig og samvittighetsfull prøvelse av forvaringsspørsmålet.

– Jeg synes dommen var veldig grundig og den ga et veldig godt bilde av hva dette var, sier hun.

Det er nå opp til Riksadvokaten hvorvidt saken skal ankes.

Eksemplarisk

Forsvarsadvokat Morten Furuholmen var enig i at klienten måtte få en straff, men mente forvaring var feil i dette tilfellet. 23-åringen oppførte seg eksemplarisk før han begynte med anabole steroider.

Den drapstiltalte har et plettfritt rulleblad bortsett fra en promilledom for noen år siden.

Forsvarsadvokat Andrea Salomonsen Foto: Britt Boyesen / NRK

Forsvarsadvokat Andrea Salomonsen sier de er fornøyd med dommen.

– Vi mener det var en riktig straff som tiltalte fikk, sier hun.

Tiltalte tok likevel betenkningstid.

– For å få gått gjennom dommen i etterkant, sier forsvarsadvokaten.

Konflikt om halshuggingsvideoer

Den drapsdømte mannen forklarte retten at han hadde hatt en konflikt med Sanni vedrørende betaling for en jobb. 23-åringen følte han ble tråkket på og dårlig behandlet.

23-åringen hadde vist Sanni halshuggingsvideoer fra IS på Youtube. Sanni mente dette var helt forkastelig.

– Hvis du ikke slutter med dette, slår jeg deg, skal han ha sagt. 23-åringen følte seg truet. I retten fortalte drapsmannen at det hadde svartnet for ham denne lørdagen i desember da Sanni nok en gang skal ha kommet med uttalelser 23-åringen oppfattet som støtende og truende.

DRAP OG ANABOLE STEROIDER: 23-åringen var tiltalt for drap, oppbevaring av narkotika og bruk av anabole steroider. Foto: Britt Boyesen / NRK

Den drapsdømte hadde brukt anabole steroider i flere måneder før han tok livet av Frode Sanni. Han hadde tatt flere doser i løpet av drapsdagen. Han viste ikke tegn til anger etter drapet, hverken samme dag eller dagen etter. Derimot så skrøt han av hva han hadde gjort.

Rettssakkyndige som vitnet i tingrettsforhandlingene, mente anabole steroider kan gjøre brukerne aggressive.