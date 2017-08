2-åring døde i tragisk ulykke

En to år gammel gutt døde lørdag etter å ha kommet i klem under en landbruksmaskin. Ulykken skal ha skjedd på lørdag ved en gård i Grenland. Etterforskningen så langt tyder på at dette er en tragisk ulykke, opplyser politiadvokat Gunstein Bjørgum.