1,5 milliarder til Grenlandsbanen

– Jeg er veldig glad nå. Regjeringen og samarbeidspartiene har jobbet mye med at Grenlandsbanen skal komme inn i Nasjonal transportplan (NTP), sier Hoksrud til NRK på telefon fra London.

Pengene kommer i 2025?

Han opplyser at det er enighet om at det skal komme 1,5 milliarder kroner for å gjennomføre kommuneplanarbeid og komme i gang.

Pengene skal komme i siste del av neste NTP-periode, som er 2018–2029.

Bård Hoksrud er glad for å fortelle om penger til Grenlandsbanen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Men det betyr at da er man i full gang, og etter det kan man begynne å bygge ny Grenlandsbane, sier Hoksrud.

Kortere reisetid

Går det an å love det når kostnadene blir mellom 20 og 26 milliarder kroner?

– Det er jo sånn at når det settes av 1,5 milliarder kroner for å gjøre jobben for at det skal gå an å bygge, så er jo det med intensjon og forutsetning om at dette faktisk skal bygges, sier Hoksrud, og legger til at dersom det er penger igjen når planleggingen er over, så kan de brukes til å sette i gang selve byggingen.

Målet med byggingen av Grenlandsbanen er å forkorte reisetiden mellom Oslo og Kristiansand med over en time. Håpet er å komme ned i tre timer og 23 minutter mellom Oslo og Kristiansand.