185 barn på asylmottak må flytte før jul

Det var avisa Kanalen som omtalte saken først.

– Barna gråt og gråt da UDI fortalte at vi må flytte. Det er veldig dårlig for barna våre og for oss.

MANGE TÅRER: Aishan Omeriyye og Imad Sarbast er fortvilet over at familien må bryte opp vennskap og aktiviteter i Nome. Foto: Stian Wåsjø Simonsen

Imad Sarbast og Aishan Omeriyye har tre barn som er 13, 16 og 17 år. Familien flyttet inn på mottaket i Nome for fire år siden.

Nå er de fortvilet over at de nå må flytte videre til et nytt mottak.

– UDI må tenke på barna, mener Imad Sarbast.

Den usikre fremtiden som nå venter dem, er utfordrende for familien.

– Det er veldig vanskelig å ikke vite hvor i Norge vi skal flytte, sier søstrene Gulchen Imad og Gulnas Imad.

De forteller at det er mange som ikke har lyst til å flytte fra Nome. I den lille kommunen har de blitt tatt godt imot. Søstrene har fått mange venner, og er opptatt med flere fritidsaktiviteter.

– Her lever vi. Nå vet vi ikke hva som kommer til å skje.

Kan starte opp igjen i februar

Det var mange tårer og fortvilelse da ledelsen ved Nome statlige mottak informerte de 152 beboerne om nedleggelsen.

– Det er spesielt ille for barnefamiliene som har sterke bånd til lokalmiljøet. Det er svært tungt for mange å bryte opp med venner, skole og idrettslag. Noen barn er veldig knytta til hjemstedet og har bodd her i mange år.

– De er så norske som det går an, så dette er sterkt for dem å oppleve, sier nestleder ved Nome statlige mottak, Robert Blomquist.

Nome statlige mottak må vinne en ny anbudskonkurranse for å sikre videre drift, men anbudskonkurransen kommer senere enn mange antok – i 2020.

Nestleder ved Nome statlige mottak, Robert Blomquist. Foto: Nils Skumsvoll / NRK

– UDI må vente

Fire mottak avvikles innen nyttår etter at kontraktene med UDI går ut. Det er Nome, Larvik, Søre Sunnmøre og Bankplassen i Nordland, med til sammen 596 beboere.

Nome statlige mottak har vært et hjem for asylsøkere helt siden 1993. Ordfører i Nome, Bjørg Tveito Lundefaret, synes det er en kjempevanskelig situasjon som har oppstått.

Ordfører i Nome kommune, Bjørg Tveito Lundefaret. Foto: Nils Skumsvoll / NRK

– Dette rammer veldig mange, men det er beboerne vi er spesielt opptatte av nå. De går inn i en ny, usikker fremtid, som de har opplevd mye av tidligere i livene sine.

Lundefaret mener man burde forvente av UDI at de tar menneskelige hensyn.

– De kunne ventet med å legge ned mottaket til det var avklart hvem som vant anbudskonkurransen som kommer opp etter nyttår.

Færre asylsøkere

Regiondirektør i UDI, Tormod Stavenes, sier at det som skjer ved de fire asylmottakene er en konsekvens av at det nå kommer færre asylsøkere til landet enn på lenge.

– Dette er en normal måte for oss å jobbe på. Når det kommer et lavt antall asylsøkere til landet må vi håndtere det. Enten ved å si opp avtaler eller ved å la avtaler utløpe. Avtalen med Nome statlige mottak utløper ved nyttår.

– Hvorfor har den nye anbudskonkurranse blitt utsatt?

– Vi holder på å legge om hele vårt system for anskaffelser, og det har vært antydet at vi ville gjøre det i høst. Fordi det kommer så få asylsøkere har det vært lite behov for å skynde på dette.

– Vil beboerne få flytte tilbake dersom Nome vinner den nye anbudsrunden og det blir fortsatt drift der?

– Det er ikke sikkert det er tjenlig. Her og nå høres det sikkert ut som det, men etter en tid kan det være uheldig med enda en flytting.

– Dette får dramatiske konsekvenser for beboerne, særlig barnefamiliene. Hvorfor haster det så med å flytte alle før nyttår når asylmottaket kanskje får fortsette med en ny avtale til våren? Kan ikke familiene få bo der inntil det er avgjort?

– Den nåværende avtalen som UDI har med Nome kommune for drift av Nome statlige mottak, utløper 31.12.2019. Etter det er det ikke grunnlag for videre drift.