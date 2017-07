168 skogbranner så langt i år

Til nå i 2017 er det registrert 659 gressbranner og 168 branner i skog og utmark, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Cirka 90 prosent av alle skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er de vanligste årsakene, sier avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i DSB.

Bruk sunn fornuft

Avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i DSB. Foto: Oddmund Risæter Haugen / NRK

Madsen advarer om økende skogbrannfare på Østlandet. Fra 15. april til 15. august står det et skogbrannhelikopter i fast beredskap på Torp utenfor Sandefjord. Nå settes enda et helikopter i beredskap på Kjeller ved Lillestrøm.

Det er bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

– Det skal ikke mer til enn glør fra sigarettstumper eller bruk av engangsgriller for å starte en brann i naturen. Vi ber derfor om at folk på Østlandet og Sørlandet bruker sunn fornuft og utviser stor aktsomhet når de er i naturen den nærmeste tiden, sier Madsen.

Frykter lynnedslag

Brannsjef Guttorm Liebe i Skien.

Brannsjef Guttorm Liebe i Skien forteller at skogbrannfaren er aller størst i Østfold, men at det også i Telemark vil være oppe i stor skogbrannfare i løpet av helga. De få regnbygene som er meldt vil sannsynligvis ikke hjelpe noen ting.

– Det er mulig det kommer en lokal skvett her og der, men vi får ikke dynket naturen. Når det først blir skogbrann har den lett for å vokse raskt og gå ned i dybden. Det må 20–30 millimeter regn til før det hjelper på skogbrannfaren, sier brannsjefen.

Bygevær med torden fører til lynnedslag i terrenget, noe brannsjefen frykter. Han støtter DSB-sjefens oppfordring om å vise aktsomhet i omgang med ild.

– Vi har trøbbel nok med lyn og torden, om ikke folk skal tenne på også.

– Meld fra!

Brannsjefen vil på det sterkeste fraråde bruk av engangsgriller i skog og mark. Grillene blir fryktelig varme under og kan antenne bakken uten at det synes når man forlater stedet. Dessuten er det vanskelig å vite hvor vinden kommer fra, og et vindkast kan sende glørne langt av gårde.

Observerer du røyk er Liebe klar på hva du skal gjøre.

– Meld fra til 110 med en gang! Vi tar heller en bomtur enn å få melding for seint.