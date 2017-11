Gutten var ute med kamerater da de ble forfulgt av en gjeng med eldre gutter i området ved Torvmyrveien på Kjørbekk.

– På et tidspunkt begynte 12-åringen å løpe unna, men han ble innhentet av de eldre guttene, som slo og sparket ham flere ganger i brystet og hodet, sier operasjonsleder Geir Kastmo ved politiet Sør-Øst. Han sier at det ikke har vært forsøk på ran, og at politiet så langt ikke har funnet noe motiv for overfallet.

Skal avhøres

Politiet vil i formiddag foreta avhør av 12-åringen og kameratene hans, i jakten på guttegjengen: – Vi har fått opplyst at det særlig var en av guttene som var mest aktiv og voldelig ved overfallet. 12-åringen skal ikke ha kjent guttene fra tidligere. Politiet mener de er i midten av tenårene, sier Kastmo, som ønsker tips fra folk i området.

Operasjonsleder Geir Kastmo ved politiet i Telemark ønsker tips i jakten på guttene som overfalt 12-åringen. Foto: Anne Lognvik / Nrk

– Vi ser svært alvorlig på denne saken på grunn av den unge alderen til offeret, og den grove volden han er blitt utsatt for. Gutten har fått hevelser bak øret og vondt i brystet. Det kan fort gå galt når man slår mot kroppen og hodet.

Overfallet skjedde i nærheten av Kjørbekkhøgda skole rett før kl 22 fredag kveld. Politiet vet ikke om guttene i overfallsgjengen kommer fra noe spesielt miljø i området. Overfallet er anmeldt, og det vil bli foretatt flere avhør lørdag formiddag.