1.600 pistoler er borte fra Forsvaret

En av de mange pistolene er funnet hos en volds- og narkotikadømt mann fra Skien. Funnet av den skarpladde pistolen hjemme hos 48-åringen ledet politiet til Forsvarets våpenregister.

– Jeg kjøpte den illegalt for 7.000 kroner, forteller mannen til VG. Den skulle vært destruert i 2008, men det ble den altså ikke.

Så langt er 57 av pistolene funnet i ulovlige våpensamlinger. Politiet har også funnet deler fra over 50 andre Colt-pistoler.

Fra samlere til kriminelle

– Hvor mange som reelt er borte av de 1.600, vet vi ikke, sier etterforskningsleder Skule Worpvik til avisen. Han mener partiet med Colt-pistoler forsvant etter at Kongsgårdmoen militærleir ble lagt ned i 2004.

Worpvik opplyser at håndvåpen fra Forsvaret har havnet i samlermiljøer, og deretter har de blitt solgt videre.

– Prosjektet har vist et mønster i kjeden fra lovlydige samlere til tunge kriminelle, sier etterforskningslederen i Sør-Øst politidistrikt.

«Operasjon Bonanza»

Politiet startet etterforskningen etter et våpenbeslag for fire år siden. Da de skjønte omfanget av saken, ga de den navnet «Operasjon Bonanza». Politiet avslørte flere tilfeller av ulovlig våpenhandel og håndtering av ulovlig våpen.

– Det ble avdekket dårlige rutiner og underslag av våpen i Forsvaret i forbindelse med destruksjon. Samlere og forhandlere har utnyttet smutthull og svakheter i politiets våpenforvaltning, sa Lena Reif i Sør-Øst politidistrikt til NRK da saken ble kjent i mai i år.

Etterforskningen viste at det var mangelfulle rutiner både hos politiet og i Forsvaret. Politiet mistenker forsvarsansatte for å ha lagt våpen til side i stedet for å destruere dem. Forsvaret ødelegger våpnene ved å kverne dem i stykker.

Politiet viste fram beslaglagte våpen under en pressekonferanse i mai 2019. Du trenger javascript for å se video. Politiet viste fram beslaglagte våpen under en pressekonferanse i mai 2019.

Utenlandsk marked?

Flere personer er allerede siktet eller dømt for å ha hatt illegale våpen.

Politiet tror at noen av våpnene som er beslaglagt, skulle ut på et utenlandsk marked. Noen av beslagene var priset i euro da politiet fant dem.

Forsvaret har endret rutinene sine etter at denne saken ble kjent. Det er alltid flere personer til stede når våpen blir destruert.